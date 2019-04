Angajatorii vranceni au declarat la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, ca fiind vacante, 453 locuri de munca. De asemenea, in Comunitatea Economica Europeana (CEE) sunt disponibile 387 oferte. Astfel, in județul Vrancea se pot angaja 110 operatori confecționeri industriali, 71 de muncitori necalificați in industria confecțiilor, 16 de muncitori necalificați, dar […] Articolul Locuri de munca vacante: 453 in Vrancea, 387 in Comunitatea Economica Europeana apare prima data in Monitorul de Vrancea .