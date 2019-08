Stiri pe aceeasi tema

- *** Gradinița cu Program Prelungit Nr.5 Zalau organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: Administrator financiar III – post vacant contractual, pe perioada nedeterminata. Date contact:…

- Muzeul Județean Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, a funcției contractuale vacante, de muzeograf S IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale, conform art.…

- FOTO – Arhiva Unitatea Militara 01020 Dej, din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale, vacante dupa cum urmeaza: economist I – 1 postcontabil I – 1 postinginer de sistem, grad II – 1 postmuncitor calificat IV…

- Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei posturi de asistenți generaliști, funcții contractuale de execuție, vacante, de asistenți in cadrul Stației de Hemodializa. Condițiile generale care trebuie indeplinite…

- Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures angajeaza salvator montan grad I -1 post si salvator montan grad II – 6 posturi. Va fi un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a acestor sapte functii contractuale vacante. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 330 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda - 178 locuri de munca pentru: culegator legume si fructe, muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rotii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura,…

- Unitatea Administrativ-Teritoriala – Municipiul Carei, judetul Satu Mare, fara placi oficiale pe fațada, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier I din cadrul Serviciului patrimoniu, administrarea domeniului public și privat,…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE: Primaria…