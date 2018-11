Locuri de munca in UE. Tarile in care emigrantii isi gasesc cel mai usor un job

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020, transmit AP si Reuters. "Cred ca un salariu minim de 12 euro pe ora ar fi adecvat. Companiile nu ar trebui sa faca economii in privinta…

- Secțiune susținuta de „In urmatorii 20 de ani Romania ar trebui sa atinga nivelul mediu de dezvoltare al tarilor din Uniunea Europeana. Romania are, totodata, potentialul de a deveni un lider regional in mai multe domenii precum IT, energie si agricultura. Exista deja o fundatie solida pe care putem…

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica este un obiectiv strategic al Romaniei, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, intr-o intrevedere cu secretarul general adjunct al OCDE, Ludger Schuknecht, si cu directorul general al Agentiei pentru Energie Nucleara (NEA) a OCDE, William…

- 'Trebuie sa actionam impreuna pentru a ajunge la dezescaladare si a reduce actualele diferende comerciale', a subliniat Christine Lagarde in cursul unei conferinte pe insula indoneziana Bali, unde FMI si Banca Mondiala isi tin reuniunea lor anuala. 'Este tentant sa fii putin deprimat in context,…

- Vicepremierul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, despre promovarea candidaturii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza…

