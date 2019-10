Locuri de munca, in octombrie: se cauta muncitori necalificati, soferi sau lacatusi

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 31.451 de locuri de munca erau vacante, vineri, la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care preia date furnizate de agentii economici, potrivit Agerpres.Potrivit ANOFM, cele mai multe locuri de munca disponibile la nivel national…

- In baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate, saptamana aceasta, 365 de locuri de munca. Dintre acestea, 10 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 210 se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii, iar 145 de posturi sunt pentru muncitorii necalificati.

- Mai mult de 87.000 de joburi au fost scoase în piața de la începutul anului de angajatorii care fac parte din categoria companiilor mici și mijlocii, numarul fiind în creștere cu peste 60% fața de aceeași perioada a anului trecut (ianuarie – august). În total, aproape 12.500…

- Din cele 516 locuri de munca vacante anuntate prin AJOFM, 205 se adreseaza celor care nu au nicio calificare si au absolvit cel mult gimnaziul.La polul opus se afla persoanele care au terminat o facultate, pentru care sunt angajatorii ofera 42 de locuri de munca, ceea ce reprezinta putin…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 462 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –163 locuri de munca pentru: culegator de fructe, vculegator flori, instalator sanitar, de incalzire și aparate de aer condiționat,muncitor in sera de flori,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 426 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –186 locuri de munca pentru: culegator de fructe, instalator sanitar, de incalzire și aparate de aer condiționat, muncitor in sera de flori, muncitor in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 283 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si hor-ticultura, operator la masini…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 330 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –178 locuri de munca pentru: culegator legume și fructe, muncitor in sera de flori, muncitor in producția de roșii, muncitor necalificat in gradinarit și horticultura,…