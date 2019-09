Locuri de munca in Germania: cum arata piata muncii aici si ce joburi poti obtine de MAINE

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 295 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania –136 locuri de munca pentru: ajutor electrician, ajutor curațenie, bucatar, bufetier, camerista, chef de partie, chef de rang, commis de rang, coducator…

- Angajatorii europeni ofera, prin intermediul Eures Romania, 420 de locuri de munca, cele mai multe fiind disponibile in Olanda, iar cele mai putine in Slovenia, informeaza joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit AGERPRES. Conform datelor centralizate, in Olanda sunt…

- Peste 470 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in judetul Salaj, toate in mediul privat. Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, 34 de angajatori, cauta personal in mai multe domenii de activitate: productie, prestari servicii, constructii,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, cu suportul financiar și metodologic al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), in cadrul proiectului „Promovarea ocuparii tinerilor”, a lansat doua Programe-pilot de subvenționare a angajatorilor cu scopul angajarii și reintegrarii persoanelor…

- "Subiectul fortei de munca a fost pe agenda Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniuni Europene. Un subiect la care tin foarte mult, dar cu greu cei de la nivel european au acceptat un astfel de subiect pe agenda... In prealabil, am dorit sa o facem in intalnire comuna a ministrilor Muncii din cele…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 330 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in Olanda sunt disponibile…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 330 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate,…

- Ruptura totala pe piața muncii din Vrancea intre locurile oferite de firmele din județ și tinerii absolvenți din acest an. Firmele vrancene ofera locuri de munca in confecții textile, agricultura, servicii, dar tinerii vor sa lucreze in invațamant, administrație, sanatate sau in domeniul juridic. Informațiile…