Locuri de muncă 5.07.2019 *** Consiliul Judetean Salaj cu sediul in Zalau, Piata 1 Decembrie 1918 nr.12 organizeaza, in data de 29.07.2019 ora 10.00 proba scrisa si intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise interviul, concursul pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul II la Biroul proiectare din cadrul Directiei arhitect sef. Conditiile de participare la concurs, continutul obligatoriu al dosarelor de inscriere si bibliografia pentru ocuparea prin concurs a functiei contractuale de executie vacanta sunt afisate la sediul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *** Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Salaj, cu sediul in Zalau, str. C Coposu nr.79A, organizeaza la sediul sau, in data de 15.07.2019 ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul A.P.I.A.…

- *** Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj cu sediul in Zalau, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, organizeaza in perioada 4-8 iulie 2019, concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante: Referent – in cadrul compartimentului marketing cultural. Conținutul obligatoriu al dosarelor…

- *** Primaria municipiului Zalau organizeaza concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției tehnice – Serviciul investiții, achiziții publice. Relatii suplimentare cu privire…

- Primul Ministru Viorica Dancila și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au vizitat vineri, județul Salaj, avand pe agenda mai multe obiective de interes economic precum și o vizita la Spitalul Județean de Urgența din Zalau. Demnitarii au avut, la inceputul vizitei, o intalnire cu reprezentați ai autoritaților…

- *** Consiliul Judetean Salaj organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul II la Biroul proiectare din cadrul Directiei Arhitect sef. Conditiile de participare la concurs, continutul obligatoriu al dosarelor de inscriere si…

- *** OBRIZCONF SRL angajeaza confectioneri imbracaminte si muncitor necalificat – ajutor la croi. Telefon 0744 646119 *** Consiliul Judetean Salaj organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul IA la Biroul proiectare din cadrul…

- ■ la inceput de Florar, in judetul Neamt sint libere 1.140 de locuri de munca in cele mai diverse ocupatii ■ mai bine de jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din resedinta de judet si comunele invecinate ■Luna mai vine cu o oferta generoasa de locuri de munca, iar in aceasta saptamina…

- *** Primaria municipiului Zalau organizeaza concurs in data de 15 mai 2019, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr. 3, pentru ocuparea unui post vacant – functie contractuala de Muncitor calificat norma 1/2 din cadrul Direcției Patrimoniu, Serviciul administrare baze sportive. …