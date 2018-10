Locuri de muncă 19.10.2018 *** Societate comerciala, angajeaza urgent muncitori necalificați. Oferim salariu intre 2.000 – 2.500 lei, program de opt ore. Relații la telefon: 0744.663.779 si 0742.946.558. *** SC TEHNIC ASIST EUROSRVIS SRL angajeaza mecanic cu experienta pentru reparatii si intretinere motoare. Telefon 0755362055 sau 0740 986 617. *** SC LZS TRANS angajez sofer profesionist pe tur-retur, prelata, vechime minim 2 ani, salariu atractiv. Telefon: 0775 540145. *** BRANTNER angajeaza: conducator auto cat. C si muncitori necalificati. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected];… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

