- In raportul realizat de Transparency International, in privinta perceptiei gradului de coruptie pentru acest an in Uniunea Europeana, Romania sta pe loc, cu acelasi punctaj de 48 de puncte obtinut si in 2016, adica locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul UE. Totusi, este considerata printre cele…

- Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public.

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- De cativa ani, Danemarca apare in clasamente drept cea mai fericita tara din lume. Iar cu fiecare an ce trece, cate un studiu reconfirma pozitia acestei tari. Lucrurile sunt asa de circa 10 ani. Dovada este si un citat din The New York Times, din 2009, dat ca exemplu de cercetatorul Meik Wiking in cartea…

- Chiar daca pare greu de crezut, horoscopul are puterea de a dezvalui destinul tau și al relației pe care o ai cu partenerul tau. Veți ramane impreuna pentru totdeauna sau va veți desparți?

- Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educației: Salariile mici pot fi o cauza dar nu pot fi o scuza. 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția. Radu Nicolae, manager de program la Centrul de resurse juridice: Se refera la toate tipurile de numiri in sistemul…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Veste proasta pentru mii de polițiști! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii. Ba chiar, acestea vor scadea. Președintele…

- Pentru a scapa de coruptie, avem nevoie de salarii mai mari. Este concluzia Ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, trasa in cadrul unui interviu pentru Europa Libera. Potrivit lui Jizdan, pentru Republica Moldova, salariul de 10.000-12.000 lei este un salariu care ar permite angajatului sa lucreze…

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- „Opod Tube House” este un proiect dezvoltat in Hong Kong și, așa cum ii spune și numele, reprezinta transformarea țevilor de beton folosite pentru canalizarea orașului in spații de locuit. Hong Kong este unul dintre cele mai populate orașe de pe planeta, iar prețul unei locuințe convenționale este extrem…

- Horoscop Am primit raportul saptamanal ”Transparency International” despre corupție și, ca intotdeauna, Romania nu este prezenta cu niciun caz. Poate DNA nu-și face treaba, raspunde doar la comenzi politice, sau avertizorii publici sunt absenți de la datorie.

- Nivelul de incredere este direct responsabil de capacitatea de atingere a succesului. Evitarea autocriticii este doar un prim pas din cele opt recomandate de specialisti pentru cresterea increderii in propria persoana.

- Povestea unei batrane din Navodari a devenit virala pe Facebook și mulți oameni au decis sa ajute dupa ce o tanara a publicat cateva imagini pe rețeaua sociala. Dupa ce i-a murit singului fiu, batrana scoate la vanzare in fața blocului obiectele pe care le are prin casa. In timp ce iși așteapta cumparatorii,…

- Șoseaua catre Drumul Boilor e inca blocata, deși e vorba de un drum de numai 1,5 kilometri. El trece insa peste mai multe terenuri private, ai caror proprietari inca n-au putut fi convinși sa le doneze spre binele public. Primarul Nicolae Robu anunța din nou ca negocierile sunt pe ultima suta de metri.

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost impuscate mortal dupa ce au incercat sa fure alimente din magazine. Printre persoanele decedate se afla si un adolescent de 17 ani. Mai multi localnici au fost raniti, dupa ce politistii…

- A doua zi dupa ce le-a promis angajatilor ca va creste plata la 11 dolari per ora si ca le va oferi bonusuri de pana la 1.000 de dolari, compania Wal-Mart Stoers Inc, se pregateste sa concedieze o parte din forta de munca, porivit Wall Street Journal. Retailerul, cu sediull in Bentonville,…

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

evz.ro: Cea mai buna solutie pentru tratarea cancerului hepatic? Un celebru chirurg are raspunsul asteptat de milioane de oameni. Scoala romaneasca, in prim-plan.

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- La sfarsitul anului trecut, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau peste 240.000 de beneficiari, cei mai multi fiind incadrati in categoria pensionarilor de asigurari sociale de stat. Astfel, intr-un clasament national, privind numarul mediu de pensionari, Prahova ocupa locul doi, dupa…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, vineri, ca „scamatorul de Teleorman" Liviu Dragnea minte electoratul și ca romanii nu au trait mai bine in 2017, programul de guvernare PSD-ALDE fiind „o mare inșelatorie".

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Deși nu pare, barbații sunt innebuniți dupa femeile care iși arata sentimentele și care ii copleșesc cu iubire, scrie estisuperba.ro. Chiar daca barbații vor sa para duri, le plac și lor lucrurile siropoase, oricat de mult ar nega ei. Citeste si Femeile de foc ale zodiacului. Nici un barbat…

- Oana Roman a vorbit recent despre bani și despre Sarbatori. Conform Libertatea , vedeta a declarat ca daca ar avea suficienți bani i-ar ajuta atat pe cei dragi din viața ei, dar ar sari și in ajutorul nevoiașilor. „Pentru asta ar trebui sa serveasca banii mulți. Pentru a face oameni fericiți. De multe…

- Peste 80 de copii din 20 de familii fara posibilitați materiale din județul Timiș au parte de sarbatori mai frumoase. O mana de oameni inimoși, membri ai Clubului Lions Timișoara Bastion, le-au oferit acestor familii mici cadouri. „Suntem fericiți ca am reușit anul acesta sa continuam acest proiect…

- Oana Roman a comentat pe marginea banilor. Ea a afirmat ca daca ar avea mulți bani ar sari in ajutorul celor nevoiași și și-ar ajuta mama, așa cum deocamdata nu poate sa o faca. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei , este o persoana extrem de generoasa. Deși nu are foarte mulți bani, vedeta…

- Cartofi cu sare, mancare veche prin oale sparte, copii desculți in miez de iarna, mizerie și saracie - asta au gasit pe dealurile din Bistrița-Nasaud un grup de tineri din Nasaud. De Craciun, au facut mici bucurii unor oameni care locuiesc in zone greu accesibile, oameni care se chinuie sa traiasca…

- Artistul Paul Hitter și Florin Badița, cel din spatele paginii de Facebook "Corupția ucide", au vorbit in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, despre cum au fost organizate protestele #rezist, despre deconturi și cheltuieli. "Oameni care au donat și noi am folosit aceste fonduri pentru diferite…

- Americanii cred ca societatea lor este considerabil mai corupta decat era inainte de venirea la putere a lui Donald Trump, releva un studiu publicat marți, citat de AFP. Aproape șase din zece persoane chestionate considera ca faptele de corupție s-au înmulțit în…

- Munții sunt sarbatoriți la nivel internațional in 11 decembrie. Aproape un miliard de oameni locuiesc in zonele montane, iar peste jumatate din populația lumii depinde de munți pentru apa, hrana și energie. Cu toate acestea, munții sunt amenințați de schimbarile climatice, de degradarea terenurilor,…

- Cateva sute de persoane au protestat, miercuri seara, in fata Parlamentului, dupa decizia parlamentarilor PSD-ALDE-UDMR de a vota modificarile la legile Justitiei, in contextul in care PNL si USR au cerut amanarea sedintei, apeland la proteste cu pancarte chiar in plenul Parlamentului. Mitingul a fost…

- Comunitatea „Coruptia ucide” a anuntat pe Facebook un protest sub titlul „HAI La Parlament ! ACUM! #faraviolenta", dupa decizia parlamentarilor PSD-ALDE-UDMR de a vota modificarile la legile Justitiei. Acesta in contextual in care PNL si USR au cerut amanarea sedintei, apeland la proteste cu pancarte…

- "Dragi romani, In decembrie 1918 provinciile istorice romanești s-au strans laolalta dupa ani lungi in care au avut toate un singur tel: sa fie impreuna. Acum, dupa un secol, nevoia de a fi impreuna ramane un tel pentru romanii din intreaga lume - atat pentru noi, cei de acasa, cat și pentru…

- A fost zarva mare, ieri, la apartamentul Oanei Zavoranu. Bruneta a donat sute de haine de firma, dar s-a lasat si cu scandal. A fost nevoie de interventia Politiei si a Jandarmeriei pentru a linisti spiritele. Mai multi oameni au acuzat-o pe bruneta ca a vrut sa iasa in evidenta facand circ. Mara Banica…

- Starea drumurilor nu e chiar punctul forte al Primariei Costești. A dovedit-o deja modul in care se raporteaza edilii la imaginea școlii in care, atunci cand ploua, elevii trebuie sa treaca printr-o balta sau sa se cațere pe gard. Imagini [...] citește mai mult Post-ul La marginea civilizației | Așa…

- Cand parintii tai sunt unii dintre cei mai bogati oameni din lume, cu siguranta duci o viata prospera, lipsita de grijile financiare. Cu toate acestea, copiii unora dintre cei mai bogati IT-isti din lume duc o viata normala, de adolescenti, fiind implicati si in activitati filantropice.