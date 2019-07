Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea la benzinarie, Elena Udrea la un restaurant de fițe, Elena Udrea la farmacie.Totul pare ca-n vremurile bune, de parca fuga și lunile petrecute in inchisoarea din Costa Rica au fost doar un vis urat, informeaza Antena 3.Desigur ca toata lumea s-a intrebat ce i-a venit Elenei Udrea…

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania! Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…

- O bloggerita straina a enumerat 5 motive pentru care sa vizitezi Dobrogea. Ea a descris impresii despre calatoria in Romania rurala, despre care spune ca este „un loc incremenit in timp“.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben in mai multe judete din Romania, valabil in perioada 19 iunie, ora 10 ndash; 20 iunie, ora 23.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter…

- ''Fiind in Parlamentul European, m-am intalnit cu o parte dintre foștii mei colegi de la PSD, o parte dintre cei de la PNL și cei de la USR. Am discutat și ce se va intreba acasa. Nu e nimic anormal in Parlamentul European. La cafenelele din interior se poarta cele mai multe discuții politice.…

- Abia implinisem 40 de ani cand am devenit cel mai tanar director din istoria semicentenara a Muzeului Marinei Romane. O spun fara emfaza, ci doar pentru a evidentia cat de importanta, utila si reprezentativa este aceasta institutie muzeala singura de importanta nationala, pe vremea mea, din Dobrogea.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dan Bedros , f. presedinte director general al Alcatel Network Systems Romania (n. 1944); Dorin Corneliu Gavaliugov , f. senator PD de Alba (n. 1951); Florentin Dumitru , fotbalist (n. 1977); Gabriel Liiceanu , eseist si filosof, directorul editurii 'Humanitas'…

- 'Grindina face in fiecare an pagube acolo unde cade. Referitor la sistemul antigrindina, nu stiu daca avem ceva de criticat. Dincolo de caderile de grindina, in Romania trebuie sa vorbim despre tornade si despre schimbari climatice si despre ce trebuie sa facem atat noi, fermierii, cat si statul.…