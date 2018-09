Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde de euro, in primele sapte luni din 2018, in crestere cu 15,59% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- Datoria externa totala a Romaniei s-a majorat in perioada ianuarie - iulie cu 4,3%, respectiv cu 4,1 miliarde euro, la 97,5 miliarde euro, din care datoria externa pe termen scurt totaliza 30,6 miliarde euro, in crestere cu 23,2% fata de 31 decembrie 2017, arata datele BNR. Gradul de acoperire…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,781 miliarde de euro, in primele sase luni din 2018, in crestere cu 7,23% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, ieri, Agerpres. In perioada similara a…

- Datoria externa totala a Romaniei s-a majorat in perioada ianuarie - iunie cu 1,89 miliarde euro, la 95,3 miliarde euro, din care datoria externa pe termen scurt totaliza 28,4 miliarde euro, in crestere cu 14,5% fata de 31 decembrie 2017, arata datele BNR. Gradul de acoperire a datoriei…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 15,8% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele cinci luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 2,56 miliarde euro, la 96,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477…

- In perioada ianuarie - mai 2018 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde de euro, comparativ cu 2,606 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.