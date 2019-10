Locul Republicii Moldova pe piața de vinuri a lumii – Infografic CHIȘINAU, 01 oct - Sputnik. Republica Moldova produce aproape 5% din volumul mondial de vinuri, clasandu-se pe locul 19 intr-un top al țarilor producatoare de vin, potrivit celui mai recent raport anual al Organizației Internaționale a Viei și Vinului. © Sputnik / Topul țarilor in care Moldova exporta vin: Producatorii și-au schimbat planurile Dupa volumul exporturilor de vinuri, Republica Moldova ocupa locul 12 in lume. In 2018, an cu o recolta de struguri excepțional de buna, vinariile moldovenești au produs o cantitate de 1,9 milioane de hectolitri de vinuri - 4,67% din volumul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

