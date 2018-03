Stiri pe aceeasi tema

- Poile torentiale din nordul Australiei au provocat inundatii de amploare. Oamenii au privit neputinciosi cum apele le inunda casele. Au reusit sa iasa la timp si sa salveze bunurile de pret.Dar sunt si alte pericole de care trebuie sa se fereasca acum...

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Un barbat a murit azi-noapte in centrul orașului, la scurt timp dupa ce a coborat din mașina care il aducea de la spital, dupa o ședința de dializa. Oamenii au chemat ambulanța, insa, in ciuda eforturilor de resuscitare efectuate de medici, barbatul nu a mai putut fi readus la viata. Tragedia s-a produs…

- Angajații de la Drumurile Naționale au fost filmați, joi, in timp ce astupau gropile de pe DN 67B, chiar in centrul orașului Tg-Carbunești, cu lopata și tarnacopul. Revoltați, cațiva cetațeni le-au cerut socoteala „asfaltatorilor” din cauza ca fac lucrari de mantuiala, adica niște carpeli,…

- Centrul pentru Investigatii Media (CIM) a organizat marți o conferința de presa pe tema recuperarii prejudiciilor din cadrul dosarelor DNA care s-au soldat cu condamnari definitive. La eveniment a partiicipat și Laura Codruta Kovesi, șefa DNA și ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, cea care a…

- Copii cu suflet mare! Doi baieti din orasul Orhei au dat dovada ca sunt demni de lauda. Cei doi s-au adresat la Inspectoratul de Politie Orhei precum ca au gasit o suma de bani in centrul orasului.

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- La poliția Gherla a fost inregistrat cazul unui tanar din Baița, care a reclamat faptul ca ar fi fost batut de mai multe persoane. Incidentul s-ar fi petrecut in seara zilei de sambata, 3 martie, in apropierea parculețului din centrul orașului. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a precizat…

- Un imigrant african a fost impuscat mortal, luni, in centrul orasului italian Florenta, intr-un incident armat produs in apropiere de Consulatul Statelor Unite, afirma surse citate de publicatiile Il Tirreno si La Repubblica. Incidentul a avut loc luni la pranz pe Podul Vespucci, in centrul…

- Daca tot e Martie și e luna Marțișorului, in orașul Drochia au fost observați un grup de tineri necunoscuți care au impodobit un copac cu marțișoare, iar pe stalpi au incleiat zeci de foi ce scrie „buzz".

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- In ultimii zece ani, Constanta pierde cursa dezvoltarii in competitia pentru cel mai important oras al tarii dupa capitala, sustin reprezentantii USR Constanta. Timpul a trecut, iar Constanta a cazut, initial, victima unor promisiuni de grandoare reformatoare, ulterior, a unui populism social desantat…

- Parintele Nectarie Vitalis s-a stins din viața pe 8 februarie, iar la prohodul sau au venit sute de persoane. Credincioșii cred ca parintele Nectarie și-a mișcat mana in coșciug, in timpul slujbei de inmormantare. Ei cred ca a facut asta in semn de binecuvantare. „Mana Cuviosului Nectarie Vitalis se…

- Cele mai vizitate orașe din Europa iși unesc vocile impotriva turismului in masa. Locuitorii Madridului vor și ei o reglementare mai dura a platformelor online de inchiriere a apartamentelor pentru vizitatori - cum e, de exemplu, Airbnb.

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autori-taților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru ...

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Cartierele din centrul oirasului au ramas fara apa, dupa ce o conducta veche de peste 50 de ani s+a spart, inundand mai multe strazi. Circulatia de pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu este in acest moment deviata pe strada 11 iunie. Articolul HAOS, ACUM, la Targu Jiu: CARTIERE din centrul orasului, LASATE…

- Dansatoarele de striptease din New Orleans au organizat un mars pe strazile din centrul orasului joi, pentru a protesta fata de inchiderea cluburilor locale, informeaza AFP. Opt cluburi de striptease de pe Bourbon Street si strazile adiacente din Cartierul Francez - Le Vieux Carre - au…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Panica in centrul orașului, dupa ce o ambulanța SMURD s-a grabit sa dea ajutor unui barbat cazut secerat in dreptul magazinului Winmarkt. „A cazut pur și simplu din picioare. Cred ca era și baut; oamenii spuneau ca miroase a alcool.”, ne-a povestit un martor ocular. Ajunși la fața locului, salvatorii…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala, scrie TechCrunch . Studiul…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- „Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, rezultand 3 morti si 19 raniti", a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, responsabilul politiei insarcinat cu ancheta.„Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In jur de 200 de craioveni protesteaza acum in centrul orașului. Oamenii nu au ținut cont de frigul de afara și au ieșit sa iși strige nemulțumirile. In acest moment se scandeaza: „Guvern de hoți și mafioți”, „Justiție nu corupție”, ...

- SFARȘIT…Angajații de la GOSCOM au taiat bradul din centrul orașului și au inceput sa demonteze instalațiile amenajate. Bradul, inalt de 15 metri, ajuns un morman de surcele și crengi, a fost incarcat intr-o remorca și dus, cel mai probabil, la o groapa de gunoi. In perioada urmatoare va veni și randul…

- Doua explozii simultane in centrul Bagdadului s-au soldat cu cel putin 16 morti, potrivit serviciilor de securitate, care afirma ca a fost vorba de un atentat sinucigas, informeaza AFP. DPA precizeaza ca deflagratiile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana.…

- Statuia lui Mihai Eminescu din centrul Galațiului ar putea intra in Cartea Recordurilor. Și asta pentru ca este cea mai vandalizata opera de arta din țara, iar acum este din nou victima hoților.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca începe lucrarile necesare restaurarii statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul, amplasata în orașul nostru în piața cu același nume. De asemenea, primaria va amenaja pe parcursul anului întreaga zona pietonala…

- Vineri, 29 decembrie, la Vatra Dornei s-a desfasurat a XXII-a editie a Festivalului de datini si obiceiuri traditionale de iarna "Porniti plugul Feti Frumosi", organizat de Primaria municipiului Vatra Dornei, impreuna cu Fundatia Culturala „Dorna ...

- Astazi, in centrul orașului Comrat, in jurul orei 13.00, un tinar a cazut de pe un panou publicitar. El se afla acolo pentru a inlocui un banner. Vestea a fost comunicata in rețelele sociale de catre utilizatorul Piotr Nikolaevici. „Care este starea acestui om nu știu”, a scris martorul ocular. Panoul…

- Coreea de Nord a ascuns un test esuat al unei rachete. Surse guvernamentale americane citate de „The Diplomat” afirma ca un test cu racheta nord-coreean a esuat în luna aprilie a anului trecut, provocând o explozie în apropierea orasului Tokchon. Afirmatia ar…

- Primaria Sibiu a realizat in perioada noiembrie - decembrie 2017 o serie de lucrari care sa faciliteze accesul și circulația persoanelor cu dizabilitați pe strazile din municipiul Sibiu. La drept vorbind, proiectul a vizat mai multe zone din centrul orașului și principalele bulevarde. Read More...

- Daca parcarea subterana, din centrul orașului, a fost indelung așteptata de șoferii valceni, tot aceștia, acum cand o utilizeaza, nu respecta regulile acesteia. Parcarea din Centrul orașului este funcționala din luna decembrie a anului trecut. Cu toate astea, puțini s-au obișnuit sa o foloseasca și…

- Zece mii de buzoieni au sarbatorit azi-noapte trecerea in noul an, la petrecerea de Revelion organizata de Primarie in Piata Daciei din Buzau. Spectacolul a inceput la ora 19:00 și s-a incheiat in jurul orei 01:00. In tot acest timp, [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Spectacol impresionat pe Platou…

- In centrul municipiului Iasi, cu fata la bulevardul principal, Anastasie Panu, troneaza un "santier". Insa lucrari nu se mai fac de multi ani, iar locul a fost napadit in timp de gunoaie si buruieni. Iesenii par a se fi obisnuit cu zona care este exact langa Judecatorie, acolo unde se gasesc numeroase…

- Ospatarii unei cafenele din centrul orasului au alertat noapte trecuta Politia, dupa ce doi tineri au furat banii din sortul de lucru al unui angajat. Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, au fost sesizați in jurul orei 01.00, de trei persoane care au reclamat ca doi tineri ar fi intrat…

- In ajun de Craciun, copiii din Vaslui au participat la un spectacol artistic in centrul orașului. Micuții au avut ocazia sa-l intalneasca pe Moș Craciun, care a imparțit peste 500 de pachete cu daruri. Primaria municipiului Vaslui l-a adus și in acest an pe cel mai așteptat mesager al dorințelor implinite.…

- In Capitala, de Craciun, cea mai mare forfota a fost la targ. Mii de oameni au profitat de vremea calda si au scos copiii la plimbare si la o intalnire cu Mos Craciun. "Am ales sa ii facem un cadou nepoticai de Craciun.

- Primarul Daniel Harpa si viceprimarul Vasile Apopei isi vor petrece Craciunul in familie. Daniel Harpa va merge la parintii sai din Timisesti, dar in noaptea de Revelion va fi alaturi de targnemteni in centrul orasului. Si viceprimarul Apopei va sarbatori Craciunul in familie, dar in noaptea de peste…

- Sub sloganul „De la noi, cu drag, pentru voi!”, in parcul din centrul orașului Campeni a debutat ieri, de la ora 14.00, Targul de Craciun organizat de elevii Colegiului Național „Avram Iancu” din localitate, eveniment caritabil prin care fondurile obținute in urma vanzarii produselor oferite de elevi…

- In imaginile aparute pe internet se poate observa cum pe trotuar, in fata unei case, la intersectia strazilor Garii si Al. I. Cuza, un barbat parleste porcul, la intrega scena asistand inca trei persoane, iar la un moment dat isi face aparitia si un copil. Indignat de cele vazute, un trecator…

- O familie din Galati si-a parlit, miercuri seara, porcul pe trotuar, intr-o zona centrala a orasului Galati, spre indignarea trecatorilor care au postat imaginile pe internet si au sesizat Politia Locala.

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Presa e în cautarea unui erou care a ajutat o mama sa nasca în afara unui club de striptease, dupa ce femeia fusese refuzata de spital. Micuțul Louis Hines s-a nascut pe o strada din centrul Londrei, la 7 dimineața, anul trecut. Acum, când i se apropie ziua de naștere, mama…