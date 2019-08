Stiri pe aceeasi tema

- Doi detinuti condamnati la pedeapsa cu moartea in Japonia au fost executati vineri in zori, au informat autoritatile nipone citate de AFP si EFE, potrivit Agerpres. Yasunori Suzuki (50 ani) si Koichi Shoji (64 ani) au fost gasiti vinovati de asasinarea a trei si, respectiv, doua femei in 2004 si…

- Trei barbati condamnati in doua cazuri separate de terorism au fost executați prin impușcare sambata, de catre autoritatile din Bahrein. Executiile au avut loc in ciuda apelurilor internationale cerand Bahreinului sa le opreasca. Vineri, ONU si mai multe grupuri pentru drepturile omului au chemat autoritatile…

- Autoritatile din Bahrein au anuntat sambata ca au executat trei barbati condamnati in doua cazuri separate de terorism, informeaza DPA potrivit Agerpres. Executiile prin impuscare au avut loc sambata dimineata devreme, in ciuda apelurilor internationale cerand Bahreinului sa le opreasca. …

- Barcelona a pierdut contra lui Chelsea, 1-2, in primul amical al verii, disputat in Japonia. Cu o echipa de start din care au lipsit Leo Messi și Luis Suarez, Barcelona a fost dominata de Chelsea, care a condus cu 2-0. Londonezii au deschis scorul in minutul 34, prin Tammy Abraham. Atacantul de 21 de…

- Acesta ar fi turnat benzina la intrarea in cladire, in jurul orei locale 10.30. Cel putin 33 de persoane au murit in Japonia in urma incendiului izbucnit joi dimineata la un studio de animatie din orasul Kyoto, dupa ce un individ a patruns in incinta studioului si a provocat intentionat focul, a anuntat…

- Chung Doo-un a fost viceprimar al orasului Seul in perioada 2000-2003. Politicianul avea 62 de ani. Politia a fost alertata de sotia acestuia, care a gasit un bilet in casa, iar primele concluzii ale oamenilor legii au fost ca Chung s-a sinucis. Pe retelele de socializare au aparut insa semne…

- Mijlocasul australian la gramada Will Genia a anuntat vineri ca se va retrage de la echipa sa nationala dupa Cupa Mondiala de rugby din Japonia, relateaza Reuters. Genia, 31 ani, a debutat in 2009 pentru Wallabies si a ajuns la 100 de selectii in meciul cu Anglia, din turneul european…

- "Este necesara lansarea unui proces structurat si sper ca vom reusi sa facem asta, astfel incat sa nu fim obligati sa ne intalnim doar din cand in cand si nu doar in timpul crizelor acute", a declarat Riabkov presei la Moscova, la finalul unui eveniment cu ocazia celei de-a 208-a aniversari de la…