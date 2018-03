Locul in care a stat singur cateva zile criminalul de la Brasov! Grota de Sinca Veche este cunoscuta pentru fenomene inexplicabile. Marturiile socante ale localnicilor

Stiri pe aceeasi tema

Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fața anchetatorilor, criminalul a facut niște declarații șocante. Șocant, criminalul a spus ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea și ca aceștia i-au transmis ca „e…

Programul CARAVANA ANTREPRENORULUI iși propune sa ajute oamenii cu inițiativa sa porneasca pe propriul drum in business. 320 de aplicanți vor fi selectați și vor beneficia de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului. Participanții in cadrul programului vor beneficia de un ajutor…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

Un barbat de 43 de ani din Brașov și-a ucis nevasta și cei doi copii, iar apoi s-a predat la poliție. Conform primelor informații, sotia acestuia, în varsta de 42 ani, și copiii, in varsta de 18 ani si 13 ani, au fost gasiți fara suflare. Polițiștii…

Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare.

Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția "Faimoșilor" și a "Razboinicilor", in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

Au trecut doar doar doi ani de cand grecul Petros Petrakas s-a stabilit in Romania, dupa ce a batut lumea in lung și in lat, dar el deja se considera, in suflet, roman. O serie de intamplari neașteptate au facut ca Petros sa ajunga in județul Satu Mare, de unde spune ca nu ar mai […]

Rasturnare de situație intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din showbizz. Confruntarea in instanța dintre fosta iubita a lui Nicolae Guța și "Regele manelelor" s-a incheiat. De data aceasta cu 0-0 pentru combatanți! Sau, poate, 1-0 pentru Narcisa, dar in afara terenului de joc! CANCAN.ro, site-ul…

Sute de perechi de pantofi, sute de creme și parfumuri ce poarta numele unor marci celebre au fost descoperite acasa la un ofițer MApN, angajat al unei unitați militare din Oradea. Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj au aflat in urma investigațiilor ca, cel mai probabil,…

- Un grup de tineri originari din Republica Moldova, toți studenți la Brașov, au realizat un filmuleț in contextul anului Centenarului. Imaginile vorbesc despre dorul de casa, anii de studenție la Brașov, viața de camin și cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti si echipamente audio, intentioneaza sa finalizeze constructia unei noi fabrici de productie in Romania in cursul acestui an, relateaza presa internationala de specialitate.

Faimoșii au reușit sa caștige proba de duminica seara, iar premiul a fost unul destul de emoționant. Pe langa faptul ca au mancat mamaliga cu branza și ou, echipa roșie a primit scrisori din partea prietenilor din Romania, care sunt alaturi de ei la fiecare ediție. Prima care a deschis scrisoarea a…

Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- Incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, celebra banca inființata de stat in 1991, dar privatizata ulterior și deținuta de greci, Bancpost, va fi integrata in Banca Transilvania. Banca cu sediul...

- Ministrul a vorbit cu oamenii care refuza sa-si paraseasca locuintele, iar acestia i-au spus ca stau de paza, pentru a-si proteja bunurile. In localitatea Capeni din Covasna exista riscul de rupere a digului de protectie care preia viitura produsa pe raul Olt, transmite Romania TV. Citeste…

HOROSCOP 15 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor", CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea cand aparea la televizor și ajuta parinții sa iși rezolve problemele cu copiii neascultatori. Deși și-a dedicat o buna parte din viața pentru a educa parinții și copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata. Acum cațiva…

Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- O pista de decolare-aterizare si un gard care împrejmuieste terenul viitorului Aeroport International Brasov-Ghimbav este tot ce reprezinta acum investitia în viitorul aeroport de la Brasov.

Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul "desființat" de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […]

Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […]

Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

O prietena a studentului libian care a omorat doua persoane a facut unele dezvaluiri despre acesta. Ea a spus ca libianul incepuse sa consume droguri și ca in Romania se simțea singur. "Nu mi se pare ca este omul pe care il cunosc. Era razna, incepuse sa consume anumite droguri, nu știu ce, dar l-am…

Aproape toți producatorii cunoscuți de electronice sunt din Taiwan și, deși Romania nu o recunoaște, romanii o pot vizita fara viza. Republica Chineza, Taiwan, Republica China sau China Taipei sunt denumirile folosite pentru a descrie tara insulara din Extremul Orient. Taiwan este o tara recunoscuta…

- Sambata, 24 februarie, la Hotel Kronwell, va avea loc un eveniment la care vor participa producatori de vinuri din Romania, Italia, Grecia și Ungaria. Se va intocmi și „Top 100 Vinuri din Soiuri Romanești”. „Asociația Wine in Business Development” este primul centru acreditat „Wine and Spirits…

- Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. In varsta de 20 de ani, tanara din Sibiu intoarce toate capetele. Ea a fost aleasa in urma unei selecții naționale. Concursul va avea loc in Beirut, capitala Libanului, in perioada 23 februarie – 14 martie, iar…

- Observatorul Roman de Sanatate (ORS) a intocmit un top a celor mai curate spitale, dar și al serviciilor medicale din unitațile sanitare din Romania. Statisticile au fost intocmite in baza a 122.423 de chestionare electronice, completate de pacienti dupa externare, in perioada decembrie 2016 – ianuarie…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Noi amanunte despre criminalul de la gradința, cel care a speriat toata Romania, ies la iveala. Barbatul a facut o declarație șocanta in fața anchetatorilor de la „Omoruri” din Poliția Capitalei.

Concurent MasterChef, saltat de DIICOT. Joi dimineata, politistii din Cluj, insotiti de agenti de la celebra Agentie Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzati ca au pus la cale o retea care a vandut in SUA, droguri de mare risc in valoare de 55 de milioane…

INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, racire. Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat,…

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- Cristina Neagu si Mihai Popescu au fost desemnati cei mai bhuni handbalisti ai Romaniei, conform unui sondaj realizat de Federatia Romana de Handbal cu antrenorii din Liga Nationala. Ambii sportivi se afla la al 5-lea premiu de acest gen din cariera. Cristina Neagu a ajuns pana in turneul…