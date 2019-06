LIGA 4 – Viitorul Ulmeni, numarul 1 in Maramures

Cu scorul general de 8-2, Viitorul Ulmeni a castigat finala in dubla mansa a Ligii 4 si devine campioana Maramuresului la finele sezonului 2018/2019. Avantul Barsana a castigat seria Nord a Ligii a patra, terminand campionatul neinvinsa in 16 etape, avand in serie cele mai multe goluri date (75) si… [citeste mai departe]