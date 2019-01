Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce romanii s-au putut bucura de o vreme destul de calda in ultimele zile, meteorologii au emis o avertizare meteo prin care anunța ca vremea se schimba radical in urmatoarele ore! Un val de aer polar și de ninsori va cuprinde Romania! Astfel, potrivit prognozei meteo, sambata spre duminica vom…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN valabila in data de 14 ianuarie intre orele 02.00 – 14.00. In acest interval, meteorologii anunța ca in zona Munților Apuseni, in nordul Carpaților Orientali și local in zona inalta din vestul Carpaților Meridionali, va ninge…

- In urma ninsorilor abundente din ultimele saptamani, s-a depus un strat consistent de zapada in zona montana a Bihorului. La nivelul stațiunilor, in Vartop, Stana de Vale și pe Platoul Padiș, stratul de zapada masoara peste un metru. In zonele de creasta și caldarile aferente versanților inclinați,…

- Meteorologii anunța risc mare de avalanse in majoritatea masivelor montane, tempreraturi minime de - 23 de grade la munte, ninsori și vant. Stratul de zapada a depașit la Balea-Lac 170 de centimetri. Salvamontiștii au efective sporite pe munte pana la finalul vacanței școlare, scrie Mediafax.Potrivit…

- Potrivit Salvamont Neamt, cantitatile de precipitatii, sub forma de zapada, cazute in ultimele ore in toata zona montana a judetului Neamt au depasit, practic, toate prognozele. Astfel, stratul de zapada din statiunea Durau masoara aproximativ 40 de centimetri, iar in zona inalta peste 70…

- Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului. "In Masivul…

- Este primul weekend de iarna autentica in Romania. A nins in jumatate de tara, iar la munte temperaturile resimtite au coborat aproape de minus 20 de grade Celsius. Socul termic le-a adus aminte soferilor ca e vremea sa-si schimbe anvelopele.

- Stratul de zapada masoara, joi dimineata, 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, si 11 centimetri in statiunea Paltinis, aflata la altitudinea de 1.442 metri, in Muntii Cindrel, anunta meteorologii sibieni, citați de Agerpres.