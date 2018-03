Locul de vis unde poți merge în vacanță cu doar 150 de euro! Yerevan, Armenia, in luna mai Exceptand transportul (250-300 de euro dus-intors), celelalte cheltuieli pot fi acoperite mai ușor. Pentru 100 de drami armeni (adica mai puțin de 1 leu romanesc), ești liber sa te-aventurezi intr-un microbuz sau sa bați la picior drumurile orașului. Bulevardul de Nord iți va conduce direct la opera, catre fantanile din Piața Republicii. Datorita cladirilor rozalii de aici, Yerevan a primit numele de Orașul Roz, fiind ușor de observant cum reconstruirea acestuia a incercat sa ascunda cicatricele lasate de razboaie și de dezastre naturale. Pentru cazare, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situat pe coasta Marii Egee, acest oras-port ascunde istoria unui nod comercial liber, cu o amestecatura de greci, evrei, armeni, francezi si italieni, care traiesc laolalta aici in buna convietuire de peste 5000 de ani. O vizita in iunie se va suprapune si cu Festivalul International Izmir, ce pune…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- ONU a facut apel catre Turcia sa incheie starea de urgenta care dureaza de mai bine de 20 de luni si a condamnat Ankara pentru arestarile in masa, concedierile arbitrare si alte abuzuri care in unele cazuri au devenit „pedepse colective”, scrie Reuters. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a spus…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Cel putin 14 persoane, intre care si patru copii, au murit inecati in noaptea de vineri spre sambata dupa ce barca in care se aflau circa douazeci de migranti proveniti din Turcia s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee, a anuntat politia portuara...

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016. Dupa o sedinta de judecata desfasurata in incinta…

- Profesorii, care au fost vizati in cursul unei operatiuni atat la Ankara, cat si in alte 19 provincii au lucrat in scoli anterior inchise pentru presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat in SUA. Intr-o alta operatiune, efectuata la Konya, in centrul Turciei,…

- Monica Macovei a demisionat din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Europarlamentarul roman a anunțat, pe Facebook, ca a luat aceasta decizie dupa ce a cerut explicații privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Alianței din 22 martie 2018, la Bruxelles.…

- Giani Kirița, prabușit la pamant in timpul meciul internațional dintre Romania, Turcia și Grecia. Panica s-a instalat la Exatlon, iar colegii acestuia, din echipa Faimoșii s-au speriat foarte tare. Din fericire nu a avut nimic grav, insa oboseala și-a spus cuvantul. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Turcia a suferit joi pierderi grele în cadrul ofensivei sale împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, statul-major anuntând ca opt soldati si-au pierdut viata, iar alti 13 au fost raniti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Vasul grupului italian Eni este blocat in mare de la 9 februarie in apropierea partii din insula ocupate de armata turca, Ankara invocand "manevre militare" in acest sector. "In drum spre blocul 3, a fost blocat de cinci nave de razboi turce si, dupa amenintari cu recurgerea la forta (...),…

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Trei jucatori de la FC Viitorul, mijlocasii Roberto Malaele, Stefan Bodisteanu si Remus Mihai, au fost convocati la echipa nationala Under 15 a Romaniei. Formata din fotbalisti nascuti incepand cu 1 ianuarie 2003, reprezentativa tricolora selectioner, Adrian Vasai va sustine in perioada 28 februarie…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa...

- Insorita și liniștita, Kusadasi este destinația ideala pentru relaxare la plaja sub soarele bland al inceputului de vara. La fel de bine, poți sa cutreieri imprejurimile pline de splendoare pornind in descoperirea comorilor istorice sau sa te aventurezi pe cele mai tari tobogane alaturi de cei mici!…

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Fortele Siriene Democratice (FSD), o alianta condusa de militii kurde, au afirmat luni ca au doborat o aeronava fara pilot a Turciei care survola regiunea Afrin, din nord-vestul teritoriului sirian, transmite agentia EFE. Intr-un comunicat, FSD a anuntat ca apararea sa antiaeriana a doborat drona,…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- "America a recunoscut ca este pe cale sa constituie o armata terorista la frontiera noastra. Ce ne revine noua, celorlalti, este sa ucidem din fasa aceasta armata terorista", a declarat Erdogan in timpul unui discurs inflacarat, la Ankara.Coalitia condusa de Washington pentru lupta impotriva…

- Moldova și Turcia intenționeaza sa extinda comerțul bilateral, sa deschida o camera de comerț și industrie moldo-turca și sa organizeze, de asemenea, un forum de afaceri la Istanbul in februarie 2018. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Avionul, care apartinea companiei aeriene private Pegasus, efectuase un zbor Ankara-Trabzon. Toti cei 162 de pasageri aflati…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- In perioada 08 31 ianuarie compania Turkish Airlines anunta o noua promotie Wingo pentru zboruri dus intors Constanta Istanbul, cu preturi incepand de la 99 EUR. "Descopera magia Turciei si profita de noua promotie Turkish Airlines. Calatorii Constanta Istanbul si retur cu tarife incepand de la 99 euro…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, s-a pronuntat impotriva imixtiunii Israelului si SUA in problemele interne ale Iranului, dupa ce liderii celor doua state au facut declaratii de sustinere a demonstrantilor care au provocat dezordine de strada.

- Gigi Multescu (66 de ani), unul dintre cei mai experimentati antrenori din fotbalul romanesc, vorbeste despre fotbalul turcesc, in care face acum performanta Marius Sumudica, despre CS U Craiova si reprofilarea lui Baluta, despre favoritele la titlu si despre relatia cu Constantin Budescu. Ati antrenat…

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…