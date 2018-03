Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2019, la nivel european va functiona Autoritatea Europeana a Muncii, care va asigura accesul la protectie sociala pentru toti salariatii dar si pentru lucratorii independenti. Cel putin asa isi propun oficialii Comisiei Europene.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica Dancila pe acest subiect, premierul avand intaietate, fiind mai veche in...

- Pacientii care urmeaza un tratament in spital pentru infectii respiratorii sau urinare comune au un risc mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular dupa terminarea treatamentului, potrivit unui nou studiu, informeaza Press Association luni. Dupa ce a analizat datele…

- O femeie care abia a nascut a platit un profesionist pentru a-și transforma placenta in bomboane de ciocolata. Intreg procesul a fost filmat, iar imaginile au starnit reacții puternice printre internauți. Cosmeticiana Kiley Whitworth in varsta de 23 de ani, din Georgia, a nascut la inceputul lunii…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasta din partea locuitorilor din Birmingham, unde au inceput o vizita, relateaza joi Press Association. Calatoria lui Harry si a lui Meghan Markle in Midlands face parte din turul Marii Britanii pe care il fac…

- Federatia internationala de atletism (IAAF) a decis marti sa mentina suspendarea sportivilor rusi intrata in vigoare in noiembrie 2015 din cauza unui sistem de dopaj institutionalizat. La recomandarea unui grup de lucru antidoping, ''Consiliul IAAF a decis sa mentina suspendarea…

- Presa din Rusia a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Enache, dupa ce ex-stelistul a jucat vineri seara primul sau meci oficial pentru Rubin Kazan, 1-1 cu Anji, echipa lui Paul Anton. "A fost un adevarat maestru! Majoritatea atacurilor lui Rubin au avut loc pe flancul lui. Enache a trimis mingi…

- Schimbare-surpriza la varful Inspectoratului Teritorial de Munca: Gabriel Constantin Gheorghe a fost numit inspector-sef interimar, pe o perioada determinata, respectiv din 26 februarie si pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post. Gabriel Gheorghe a fost, pana la numirea sa ca sef…

- Chevron a virat statului roman 97,17 milioane de dolari, datorie constatata de Curtea de Arbitraj de la Paris, care a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Majoritatea persoanelor angajate decid de-a lungul carierei sale sa-și schimbe locul de munca. Procesul demisiei implica dupa sine mai multe reguli care trebuie respectate. © Sputnik/ Rodion ProcaCe se va intampla cu salariile restante ale angajaților cand…

- In politica britanica se va instala o adevarata criza, daca parlamentarii resping acordul pentru Brexit al Theresei May, a avertizat negociatorul pentru Brexit al Parlamentului European. Acesta a transmis si ca, din punctul sau de vedere, ar putea avea loc alte alegeri generale din care invingator va…

- Liderul partidului eurofob britanic Ukip, Henry Bolton, a fost demis din functie printr-un vot al aderentilor sai in cursul unui congres extraordinar, organizat la Birmingham sambata, ceea ce trimite partidul intr-o noua criza interna, relateaza AFP si Reuters.Determinat sa plece ca urmare…

- Un constructor al Autostrazii Sebes-Turda și-a anunțat insolvența Euro Construct Trading `98, al 3-lea mare constructor local, a intrat in insolvența din cauza datoriilor catre furnizori, acestea ajungand la peste 80 de milioane de euro. Compania face parte din Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme…

- Așa cum am promis la mijlocul saptamanii trecute, mai precis pe data de 8 februarie 2018, la debutul ediției a VIII-a a Concursului National de Interpretare Vocala „Crai Nou”, revenim astazi cu alte opinii, considerente și puncte de vedere din timpul și de dupa eveniment. Confruntarea…

- O firma experimenteaza saptamana de lucru cea mai scurta la ora actuala dar, atentie, fara sa mareasca numarul de ore de munca, acestea ramanand tot 8 pe zi. Angajatii au fost extrem de incantati la aflarea vestii si gata de munca in doar 4 zile cu eficienta maxima stiind ca vor urma trei zile libere.

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Marea Britanie, Spania si Franta se numara intre cele 16 tari care si-au ales reprezentantii pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona in luna mai.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE asupra cererii DNA de redeschidere a…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- Un chirurg din Marea Britanie risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a mințit in CV cu privire la job-urile anterioare pentru a obține un loc de munca mai bine platit. Sudip Sarker, in varsta de 48 de ani, iși dorea foarte mult un anume post pentru care a fost remunerat cu zeci de mii de…

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Salaj a scos in acest an la concurs cinci posturi pentru diferite functii. Peste 90 de persoane au fost inscrise pentru cele cinci locuri de munca, 54 dintre acestia concurand pentru cele doua posturi de agenti, iar 30, pentru cele doua posturi de ofiteri. Sase…

- O cincime din totalul locurilor de munca din Marea Britanie vor fi cel mai probabil stramutate in alte tari pana in anul 2030 din cauza automatizarii si a globalizarii, potrivit unui nou raport oficial, informeaza Press Association. Locurile de munca din comertul cu amanuntul, serviciile…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati anunta ca, atat la nivelul municipiului Galati, cat si in regiune sunt disponibile 712 locuri de munca disponibile. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru postul de ucenic, respectiv 217. Unul dintre angajatori este Santierul…

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- Munca peste program are un „pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu preluat vineri de Press Association.

- VOUCHERE DE VACANTA 2018: Potrivit prevederilor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, in cuantum de 1.450 de lei (valoarea…

- Facilitatea de care pot beneficia salariatii este prevazuta de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Conform acestui act normativ, cei care au in familie o persoana varstnica dependenta, de care au grija in mod curent, pot lucra cu jumatate de norma, insa bucurandu-se…

- Doi muncitori au murit, iar alti patru sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens anterior a fost semnata de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Totodata, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Horoscopul saptamanii 15 - 21 ianuarie. Vor exista schimbari la locul de munca pentru toate zodiile, mai mult sau mai putin. Si in plan personal se vor reconfigura anumite relatii cu membrii familiei sau prietenii.

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii, informeaza France Presse. Un tribunal din Birmingham l-a condamnat pe Simon Bramhall, in varsta de 53 de ani, la o…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 179 de oferte de munca destinate șomerilor vranceni. Astfel, in aceasta perioada se…

- Criza din sistemul de sanatate din Marea Britanie se agraveaza. 95 la suta din paturile din spitale sunt ocupate, iar pacientii adusi cu ambulanțele sunt consultati pe culoare. "Aici e spitalul "Heartlands" din Birmingham si sunt... una, doua, trei...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Numarul somerilor in Alba a crescut cu 4%, in octombrie 2017, fata de septembrie. Erau 5.899 de persoane fara loc de munca, majoritatea fara a primi indemnizatie de somaj. Rata somajului era de 3,5%, mai mica cu 1,3%, insa, comparativ cu luna precedenta, respectiv cu 1,3% fata de octombrie 2016. La…

- In perioada 1970-1973 am urmat cursurile la o școala profesionala. Va rog sa-mi spuneți daca aceasta perioada se considera vechime in munca la stabilirea pensiei. (Tanasoiu Octavian, Dambovița) RASPUNS: Da. Prin Decizia nr. 18, din 05.10.2015, ICCJ a dmis recursul in interesul legii, formulat de Avocatul…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Acesta este cel mai „inedit” loc de munca din Romania. Poti primi 50 de euro pe zi cu conditia sa ai un pasaport valabil. Dar cat de legal este acest job? Reporterii PresaSM au surprins de-a dreptul incredibil un anunt in zona Bulevardului Octavian Goga din municipiul Satu Mare. Persoana/firma necunoscuta…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association, potrivit Agerpres.ro.

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Antena 1 a fost lider in ceea ce privește audiența in noaptea dintre ani. De 18 ani, Dan Negru prezinta emisiunea din noaptea de Revelion de la Antena 1. PRO TV-ul a renunțat sa mai petreaca Revelionul. Pe locul al doilea a fost, surprinzator, TVR-ul. Dan Negru a dezvaluit ca pentru…

- Consiliul Judetean Alba a pierdut definitiv procesul cu Transgilyen SRL și a fost obligat de Curtea de Apel Cluj-Napoca sa plateasca suma de 1,6 milioane de lei catre firma, pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013. Decizia a fost pronuntata in 20…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- Baschetul masculin constantean trece printr-un real reviriment in ultimii doi-trei ani. Au fost infiintate tot mai multe cluburi de baby si minibaschet, in perspectiva cultivarii viitorului. In acelasi timp, s-a creat o noua competitie pentru mici sportivi – Campionatul Judetean de baby si minibaschet,…

- Cresterea masiva a salariilor la bugetari provoaca o competitie mai dura decat cea de pe vremea comunistilor pentru intrarea la medicina. In timp ce locurile de munca la privat stau cu lunile neocupate, pentru cele de la stat este o competitie acerba.