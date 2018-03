Locul de muncă care UCIDE anual sute de oameni. ”Este mai rău decât sclavia” Dupa ce trei barbați care curațau conductele de canalizare din Mumbai au murit din cauza vaporilor, un grup de activiști au inceput sa colecteze dovezi post-mortem in toate cazurile de deces ale muncitorilor din salubritate. Voluntarii iși doresc sa stranga suficiente dovezi, astfel incat sa forțeze angajatorii sa plateasca despagubiri familiilor celor decedați. In ultimii trei ani, organizația inregistreaza fiecare deces și doresc sa construiasca o baza de date pe 30 de ani, pe care oficialii din India și-ar dori sa nu existe, scrie The Guardian . In rapoartele acestora a fost dezvaluita una… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC.

- Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite pentru achizitionarea de droguri sintetice, a declarat fondatorul Microsoft intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri pe siteul Reddit.„Chiar in acest moment criptomonedele sunt folosite pentru a cumpara fentanil opioid si alte…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- Ce hobby aveti si cat timp dedicati? Cand si cum a inceput interesul pentru aceasta zona? Hobby... cred ca viata mea e un hobby. Practic de cand ma stiu sunt o persoana activa. Locuinta pentru mine e un loc in care ma odihnesc si incerc sa nu o transform in locul in care imi traiesc viata. Fac de…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- I-a ars casa in 2009, in timp ce se afla la munca intr-o alta localitate, s-a imbolnavit, iar acum nu are niciun venit, fiind ajutat doar de cațiva vecini. Este cazul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, comuna Oltenești. Voluntarii “Solidar” ne cer ajutorul pentru a aduce o raza de speranța in viața…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla intr-un turneu de o saptamana in India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa. Trump Jr,. care conduce afacerile familiei, a luat parte marti dimineata la discutii cu dezvoltatori indieni,…

- In unele cazuri, lucratorii adusi din Coreea de Nord erau pur si simplu sclavi, muncind 12 ore pe zi, sase zile pe saptamana, sub supraveghere stricta. Cea mai mare parte a salariilor lor era data celor care i-au adus. Coreea de Nord este o natiune in care peste 70% din cetatenii sai nu au acces constant…

- Combinezoane contestate la Jocurile Olimpice de iarna. O polemica in legatura cu noile combinezoane de inalta tehnologie ale concurentelor britanice, care le ofera un avantaj de timp enorm in timpul curselor, a fost declansata cu cateva zile inaintea debutului competitiei feminine de skeleton din cadrul…

- Wiese si-a redus participatia din cadrul Steinhoff, implicat intr-un scandal de ordin contabil, de la 21%. Averea neta a lui Wiese, in varsta de 76 de ani, a suferit mai mult de o injumatatire la 2,3 miliarde de dolari in urma prabusirii actiunilor retailerului. La inceput, Steinhoff International…

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Studentii din Calarasi, inregistrati la o facultate din Capitala se pot inscrie la selectia pentru o slujba in Germania. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti anunta organizarea selectiei pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Comuna Petris, din judetul Arad, condusa de cea mai tanara femeie primar din Romania, ofera spatiu construit sau teren gratuit firmelor interesate sa realizeze o investitie care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici.

- Minerul care care a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei sale din Farcasesti a lasat un caiet cu inscrisuri in care regreta gestul facut, spunand ca-si iubeste fiica si sotia, dar isi doreste ca aceasta sa se intoarca acasa. Femeia plecase in strainatate la munca, barbatul fusese de acord, dar…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Un numar de 2910 persoane din totalul celor 7130 inregistrate in anul 2017 din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, și cuprinse in masuri active de ocupare, s-au angajat, arata datele recente prezentate de conducerea instituției. In 2017, totalul persoanelor pe care le-am avut…

- Proteste violente au izbucnit în mai multe orase din India, în încercarea de a împiedica lansarea controversatului film bollywoodian „Padmaavat“. Filmul este inspirat de un poem din secolul al 16-lea, care spune povestea de dragoste dintre regina hindusa…

- Presedintele Klaus Iohannis nu s-a ferit sa-i laude pe protestatarii care au manifestat in Bucuresti, spunand ca “sunt de admirat”. “Am urmarit cu foarte mare atentie protestele. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate ca vremea a fost destul de rea, sa arate politicienilor din Romania ca…

- Prin programul Permis pentru viitor se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existența permisului este un avantaj sau o condiție in ocuparea unui loc de munca.…

- Manifestatia inceputa in jurul orei 18,00, in Piata Universitatii a adunat aproximativ 50.000 de persoane. Ulterior, protestatarii s-au deplasat in mars catre Palatul Parlamentului, unde s-a consumat si punctul culminant al protestului, cand zeci de mii de oameni si-au aprins luminile de la telefoane,…

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Actiunile de lupta moderne dau tot mai mult dimensiunea reala a aportului inteligentei si tehnologiei militare la obtinerea succesului. Chiar daca “razboiul viitorului va fi ca in povestile de science fiction de azi”, dominanta IT va fi, in conflictele reale sau virtuale, atunci, ca si acum, omniprezenta,…

- Carmen Tanase și-a aniversat ziua de naștere și a avut alaturi cele mai importante persoane din viața ei. Actrița a dezvaluit in direct la tv, ce cadouri a primit de la cei dragi. Carmen Tanase este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta a implinit 57 de ani, pe 18 ianuarie.…

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Tineri din mediile defavorizate pot depune proiecte pana in 27 ianuarie 2018 Prin programul Permis pentru viitor se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existența…

- In medie, 18.000 de ruși mor anual in luna ianuarie din cauza consumului de alcool pe durata sarbatorilor de iarna, relateaza The Moscow Times, potrivit Digi24.ro.Datele statistice arata ca alcoolul este principala cauza a ratei crescute privind mortalitatea prematura in Rusia.

- LOCURI DE MUNCA… La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania pentru vasluienii interesati. Potrivit celor de la AJOFM VASLUI, grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe…

- Angajatorii nu mai trebuie sa acorde ajutor de deces la moartea unui salariat sau a unui membru de familie al acestuia. Practic, autoritațile au eliberat angajatorii de aceasta obligație pentru ca CAS este datorata acum exclusiv de salariați. Pana luna trecuta, sumele platite de firme ca ajutor de deces…

- Vârsta de 27 de ani a fost identificata de astrologi ca fiind returul demonului karmic. Un fenomen mai puțin cunoscut, misterios, dar care pare a fi teribil. Este vorba despre planeta Neptun care guverneaza acest fenomen malefic.

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- Un incendiu devastator a cuprins in aceasta noapte o cladire comerciala, cu mai multe etaje, din Mumbai (India), un complex care gazduieste mai multe restaurante, magazine si hoteluri. Focul, izbucnit, potrivit AFP, in jurul orelor 00.30 (joi, 19.00 GMT), a facut deja 15 victime.

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- Cei cativa oameni care se grabesc sa iasa din curtea minei evita sa vorbeasca in fata reporterilor si spun ca lucreaza la caile ferate, preferand apoi sa plece spre o masina parcata in fata. Ultimele tone de carbune extrase din subteran vor fi incarcate in vagoanele de marfa in cursul serii, iar apoi…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora în urmatoruii 13 ani, lasând fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pâna în 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Studiul McKinsey a acoperit…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- V-ati gandit vreodata sa va inscenati propria moarte si sa o luati de la zero in alta parte? Poate ca nu, insa acest lucru se intampla si este o afacere in expansiune in Filipine.

- Cel puțin 33 de oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți, sambata, dupa ce un autocar plin cu oameni a cazut de pe un pod și a ajuns intr-un rau din Rajasthan, al doilea stat ca marime din...

- Președintele Parlamentului Andrian Candu anunța inițierea reformei Parlamentului. Declarația a fost facuta cu puțin timp în urma, în cadrul unui briefing de presa scrie DESCHIDE.MD Astfel, speakerul a precizat ca dupa reforma Guvernului, urmeaza sa aiba loc și reforma Legislativului.…

- Teva Pharmaceutical Industries renunta la 25% din forta de munca, ceea ce se traduce in 14.000 dintre angajatii companiei din toata lumea, dupa ce inchide fabrici si centre ce cercetare, intr-un plan de reducere a costurilor, potrivit Wall Street Journal. Teva, unul dintre cei mai mari furnizori…

- Aproximativ 50 de persoane care lucreaza la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, de la Casa Judeteana de Pensii Constanta si de la Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta au declansat marti un protest spontan. Oamenii au oprit lucrul si au iesit in fata sediului…

- Încalzirea globala transforma zona artica într-o apocalipsa a animalelor, iar fenomenul este extrem de rapid. O dovedește o filmare realizata de curând, îân zona arctica a Canadei și publicata de The Guardian.

- Cum iși va petrece Delia sarbatorile de iarna. Artista va fi alaturi de familie și va munci mai puțin. Cel mai probabil de Revelion, veteda va urca pe scena, așa cum a facut in ultimii ani. Delia a vorbit despre familia sa, dar și despre sarbatorile de iarnam acre se apropie cu pași repezi. In perioada…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, se arata ingrijorat de situația actuala prin care trece Romania – criza naționala de forța de munca. “Este un fenomen. Suntem tot mai puțini, și tot mai puțin pregatiți, iar fenomenul se acutizeaza an de an. Romania este o țara tot mai depopulata: ne pleaca tinerii,…

- Schimbarile legislative legate de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu fie foarte optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii, iar 61% dintre ei nu se asteapta la o marire a salariului in urmatoarele sase luni, potrivit…

- In loc sa insanatosim companiile de stat din domeniu, sa le asiguram minerilor conditii de munca sigure si sa investim, apoi, in noi tehnologii ca sa salvam cat se poate de mult din minerit, noi am furat in draci mineritul din tara noastra.La asta ne pricepem cel mai bine, asta facem. Accidentele de…