- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Simona Halep a inceput anul aproape perfect, aceasta ajungand in finala primului turneu de Grand Slam al sezonului, acolo unde a fost depasita de catre sportiva daneza Caroline Wozniacki. Problema cu care se confrunta numarul doi mondial este legata de lipsa unui sponsor. Pentru a evita diferite…

- „Aștept sa se rezolve problema vaporașelor. Nici astazi nu este rezolvata. Este ca și rezolvata pentru ca se știe ce trebuie facut, trebuie adaugate cinci cuvinte, cu prepoziții cu tot, in Legea de organizare și funcționare a Ministerului Apelor și Padurilor, lucru care nu s-a facut. Trebuie…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat ieri, 23 ianuarie, ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate (CASS) sa fie obligatorie doar pentru veniturile salariale. Daca aceasta propunere va deveni lege, 6 milioane de romani – salariati si categorii asimilate – vor tine in spate…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Suntem intr-unul din acele momente in care am vrea sa privim cu optimism spre viitor, spre ce ar putea sa ne rezerve batranetea la capatul a multi ani de munca. Reusim insa doar pana la un punct. In al 12-lea ceas, romanii par sa inteleaga ca nimeni in afara de ei nu va avea grija sa le asigure un trai…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani. Odata cu creșterea capacitații de…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Romanii continua sa isi doreasca produse vestimentare, incaltaminte si accesorii de la branduri de top, astfel ca si-au marit bugetul mediu pe care l-au alocat, de la 150 de lei, in perioada ianuarie-iunie, la 245 de lei per produs, in intervalul iulie-decembrie 2017. In a doua jumatate a anului…

- Apple a fost data in judecata de utilizatori din mai multe tari pentru ca modelele mai vechi de iPhone-uri au fost incetinite voit de gigantul IT, fara un acord in prealabil din partea proprietarilor dispozitivelor. Dar oare si romanii aflati in aceasta situatie pot chema compania in instanta?…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Din ce in ce mai multi romani pun bani deoparte pentru un venit in plus la batranete si nu se mai bazeaza doar pe ce primesc de la stat, scrie Digi 24. Numarul celor care cotizeaza la fondurile de pensii facultative a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii sapte ani.Numarul romanilor care au…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- Primaria Capitalei va cumpara fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, a decis, marti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Imobilul va intra, apoi, in administrarea Teatrului Ion Creanga. Proiectul…

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Romania va inregistra in anul agricol 2017-2018 un randament record al culturii de porumb, cel mai mare din ultimii 35 de ani. Productia de 11,5 milioane de tone, cu 1,5 milioane de tone peste ce arata prognoza lunii trecute si cu 1,3 milioane de tone peste productia din anul agricol 2016/2017, arata…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, vineri, in cadrul dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finante ca din 83 de milioane de lei au mai ramas 3 milioane de lei in fondul de rezerva al Guvernului. Asta dupa toate amendamentele aprobate in ultimele zile si dupa majorarea cu 3 milioane lei…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce va avea loc…

- "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme. Problema…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- In cazul in care investitiile detaliate in programul de investitii al Electrocentrale Bucuresti SA 2017-2030 nu sunt demarate in perioada planificata, societatea risca sa piarda aproximativ 30% din capacitatea de productie pana in 2020 si 50% din capacitatea de productie pana in 2030, se arata in Planul…

- Clujenii au adus la buget cu 41 de milioane de lei in plus Contribuabilii din județ au virat la bugetul general al consolidat al statului 312 milioane de lei in noiembrie, fața de 271 de milioane in aceeași perioada a anului trecut. Cele mai mari creșteri procentuale s-au facut simțite la asigurarile…

- Venirea iernii aduce cu ea o problema cu care multa lume se confrunta: petele inestetice albe de sare de pe încalțaminte. Pentru a scapa de ele, uleiul de masline poate fi de un real succes. Curața foarte bine încalțamintea cu o soluție bazata pe apa calduța și sapun, apoi unge…

- La evenimentul de inaugurare de maine vor participa reprezentanti ai NEPI Rockcastle, Carrefour – chiriasul ancora al centrului comercial, si autoritati locale din Valcea. Investitia in centrul comercial este de 40 de milioane de euro. Shopping City Ramnicu Valcea are o suprafata inchiriabila de 27.900…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) are un presedinte „invizibil“ care, de multe ori, lasa impresia ca se afla in hibernare. Astazi insa, Gino Iorgulescu a facut cel mai important anunt de cand conduce LPF.

- Potrivit conducerii combinatului siderurgic, Furnalul numarul 5 este in faza de readucere in parametri, iar activitatea va reveni la normal in scurt timp. „Scopul acestui pachet complex de modernizari este de a imbunatati calitatea produselor si serviciilor pentru clienti dar si de a intari securitatea…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese...

- Stiai insa ca exista un truc simplu si eficient cu ajutorul caruia puteti preveni aparitia lor, scrie kanald.ro. Iata ce trebuie sa faci: - mai intai curata foarte bine incaltamintea cu o solutie bazata pe apa calduta si sapun. Nu iti face griji, materialul din care sunt facute incaltarile…

- "Mai sunt inca suprafețe de recoltat in zona Transilvaniei, insa producția medie la porumb nu va putea fi influențata. Este cea mai mare obținuta vreodata: 5.800 de kilograme la hectar, aproape 6 tone, și sigur ca va fi și cea mai mare producție totala de porumb boabe a Romaniei", a precizat ministrul…

- Așa se cade sa ne spunem unul altuia, de ziua tuturor. 1 Decembrie, de la Revoluție incoace, este sarbatoarea naționala a Romaniei. In urma cu 99 de ani, strabunii noștri au infaptuit Unirea cea mare a provinciilor romanești, indeplinind astfel un ideal de veacuri al locuitorilor acestor meleaguri.…

- ♦ „Taranul are trei vaci acasa, dar productia de lapte nu i-o ia nicio fabrica pentru ca are lapte neconform, care nu respecta standardele europene privind igiena sau calitatea laptelui, plus ca este foarte greu de colectat.“

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- AFI Europe Romania a inregistrat in primele noua luni ale anului un venit operational net de peste 37 de milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere de 10,4% fata de aceeasi perioada a anului 2016, informeaza compania. Valoarea activelor generatoare de venit AFI Cotroceni, AFI Ploiesti…

- Țara noastra incaseaza datoriile de dinainte de revoluție Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri. Potrivit…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online inregistrata pentru intreaga zi de Black Friday in sistemul PayU Romania este de aproximativ 115 milioane de lei, cu peste 165.000 de tranzacții. Valoarea medie a costului de cumparaturi a fost de 695 de lei.

- Romanii au dat navala la cumpaturi de ziua marilor reduceri - Black Friday. Prin intermediul plaților electronice s-au achiziționat produse in valoare de 20.066.666,7 EURO, adica 90.300.000 RON.Adevarul despre RENUNȚAREA Danei Grecu la emisiunea zilnica de la Antena 3 Live de la sediul…

- Sute de magazine – fizice si virtuale – au pregatit reduceri importante astazi de Black Friday. Comerciantii au scazut preturile la milioane de produse – de la masini si telefoane mobile la electrocasnice, cosmetice si papetarie. Pana acum, valoarea totala a comenzilor inregistrate de cel mai mare…

- In urma deciziei Executivului, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi a preluat in administrare mai multe bunuri de la o statiune din Falticeni cu care a fuzionat prin absorbtie. Cel mai important activ este o suprafata de aproape 110 ha din Suceava, evaluat la aproape 5,5 milioane…