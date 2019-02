Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii satului Casele Micești, din județul Cluj, reclama ca au ramas izolați, iar ambulanțele sau pompierii nu pot ajunge la ei, din cauza ca Primaria Feleacu nu a deszapezit drumul, aceștia amenințand ca vor da in judecata instituția, potrivit Mediafax.Potrivit unui memoriu transmis Prefecturii…

- Un drum din Sacalaz face locuitorii comunei de langa Timișoara sa… tremure. Altcumva nu ar avea cum sa mearga pe el cu mașina. Gropile sunt aproape una dupa alta și nu ai cum sa mergi pe aceasta șosea fara sa… „dai in gropi”, sa tremuri, sa sari și sa te gandești cu mila la bucșe, pivoți ori telescoape…

- Locuitorii satului Risipeni, raionul Falesti, nu au o parere prea buna despre consateanca lor Maia Sandu. Ei considera ca lidera PAS a gresit atunci când adecis sa candideze pe circumscriptia Europa de Vest si spun ca nu a facut nimic pentru localitatea sa de bastina. „Nu…

- Zona strazilor Valea Gârbaului și Razoare din Florești, este alintata, printre locuitorii comunei, ca fiind „zona privilegiata”, fiindca locuitorii nu se confrunta cu aglomerația și deoarece cartierul este nou, înca nu exista probleme cu canalizarea și curentul. Însa…

- Maramures, sub nameti! Drumul spre Firiza blocat, accident la Stejarul Din pacate, iarna grea abatuta pe judetul Maramures face ravagii. Si prognoza nu este deloc buna. Continua sa ninga neintrerupt nu doar in Maramures, ci si in judetele Bistrița-Nasaud si zona de munte a județelor Cluj, Salaj, Satu…

- Drumul national 1 a inceput sa se aglomereze, duminica la pranz, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, in conditiile in care turistii care au petrecut minivacanta la munte se intorc acasa. Politistii le recomanda soferilor sa foloseasca rute alternative.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat sambata, la Cluj, la un eveniment dedicat Centenarului, ca Romania nu are voie sa iasa de pe drumul european, indiferent de greutati. "Romania implineste 100 de ani de la Marea Unire, este un moment poate mai important decat…

- Un convoi format din zece carute trase de cate doi cai si insotitorii lor au plecat, joi, din municipiul Sighetu Marmatiei spre Alba Iulia pe un traseu care masoara peste 300 de kilometri, refacand acelasi drum al strabunilor maramureseni care au participat la Marea Unire din 1918. Luni dimineața, maramureșenii…