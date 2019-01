Internet gratuit pentru locuitorii comunei Dudeștii Noi, care se afla in apropierea Timișoarei. Primaria va instala cinci „hot spot-uri” in locuri publice din localitate. Proiectul Primariei Dudeștii Noi se va concretiza in luna februarie. Inițiativa vine in sprijinul tinerilor, in special, dar și al altor persoane care folosesc telefoante smart, tablete și laptop-uri. Vor fi ... The post Locuitorii unei comune de langa Timișoara vor avea internet gratuit appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .