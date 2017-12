Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei, scrie News.ro. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney.

- Primii pamanteni care au intrat in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati din Pacific (duminica la ora 12.00, ora Romaniei). Potrivit traditiei din Kiribati, oamenii cred ca venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul noptii, locuitorii arhipelagului…

- Primii care au intrat in 2017 au fost locuitorii din Insula Craciunului si Samoa, doua insule din Pacific, la ora 12:00, ora Romaniei. A urmat Insulele Chatham, apoi Noua Zeelanda a sarbatorit si ea revelionul la Auckland. Ultimele care vor spune "La multi ani, 2017!" vor fi insulele Howland si Baker,…

- Mii de de persoane s-au sarutat si au ciocnit pahare de sampanie la Auckland, in Noua Zeelanda, sarbatorind Anul Nou 2018 in fata exploziei de culoare aduse de artificii pe cerul turnului SkyCity,...

- Primii care intra in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati, din oceanul Pacific. Sunt aproximativ 100.000 de oameni pe cele 34 de insule vulcanice sau de corali, raspandite pe o suprafata de peste 800 de kilometri patrati. Se intampla la ora 12, ora Romaniei. Urmeaza Auckland, Noua Zeelanda, la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda). Halep, care ocupa primul loc in clasamentul…

- Batalia pentru locul 1 WTA. Cum iși poate apara Simona Halep poziția de lider mondial. Se poate ajunge la o situație incredibila. Halep este jucatoarea de batut, in tenisul mondial. Simona a devenit oficial numarul 1 WTA pe 9 octombrie 2016, dupa finala de la Beijing, iar de atunci nu a mai fost data…

- Sione Vaiomounga a plecat din Tonga în urma cu trei ani. În 2011 își reprezenta țara la Cupa Mondiala de Rugby, iar apoi a plecat în cautarea unei vieți mai bune. A ajuns la Baia Mare, oraș cunoscut în Occident pentru dezastrul ecologic din 2000, atunci când Tisa…

- WTA a anunțat unde vor evolua jucatoarele de tenis din top 30 la inceputul anului 2018, liderul mondial, romanca Simona Halep, urmand sa fie prezenta, dupa cum se știa de mai mult timp, in turneul de la Shenzhen (China). Locul doi în ierarhia mondiala, spaniola Garbine Muguruza, va…

- Luna noiembrie e una speciala pentru echipa naționala de rugby. Dupa meciul-test caștigat cu Samoa cu 17-13, urmeaza azi, cel cu Tonga. Spectatorii de pe stadionul "Arcul de Triumf" vor fi din nou martorii unui dans razboinic, de data aceasta Sipi Tau. Clasata pe locul 15 in ierarhia mondiala, cu un…

- Selecționerul naționalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, spune ca meciul test de sambata cu Tonga va fi pe cat de dificil, pe atat de util. ''Este totdeauna o placere sa joci împotriva unor echipe bune, pe cât de dificil, pe atât de util este. Va fi un meci diferit…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei a predat, joi, o ora inedita de educatie fizica la Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae din Sectorul 1, se arata intr-un comunicat de presa remis agentiei MEDIAFAX de FR Rugby. Timp de 60 de minute, pasele cu balonul oval au alternat cu exercitii specifice…

- Antrenorul naționalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a facut cateva modificari in lotul extins al ''Stejarilor'' pentru partida de sambata cu Tonga, cațiva dintre jucatorii care au pregatit meciul cu Samoa intorcandu-se la echipele lor de club, iar alți jucatori alaturandu-se celor prezenți…

- Naționala de rugby a Romaniei a urcat pe locul 14 in clasamentul mondial grație victoriei din meciul test de sambata caștigat in fața Samoa cu 17-13, coroborata cu infrangerea naționalei Tonga in partida cu Japonia (6-39), potrivit site-ului World Rugby.Inaintea confruntarilor din weekend-ul trecut,…

- Victoria Azarenka (locul 205 WTA) va reveni in circuitul WTA la inceputul anului viitor, cu ocazia turneului de la Auckland. Fost lider mondial, Vika a primit un wild-card din partea organizatorilor competitiei din Noua Zeelanda.

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a invins, sambata, cu scorul de 17-13, selectionata din Samoa, intr-un meci test disputat pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, scrie news.ro.La confruntarea cu Samoa, Mihai Macovei a fost pentru a 40-a oara capitanul Stejarilor, iar Florin Vlaicu s-a…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei va susține, astazi, de la ora 18:00 (Telekom Sport 2), un meci amical cu Samoa, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, din Capitala. Pe 25 noiembrie, „Stejarii” vor infrunta Tonga, tot la București.

- Președintele Federației Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat, vineri, ca naționala Romaniei are șansa sa urce pe locul 13 in clasamentul mondial daca va caștiga cele doua partide-test din aceasta luna, cu Samoa, sambata, și cu Tonga, pe 25 noiembrie, ambele programate la Bucuresti, pe stadionul…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat ieri ca nationala Romaniei are sansa sa urce pe locul 13 in clasamentul mondial, daca va castiga cele doua partide-test din aceasta luna, cu Samoa, sambata, si cu Tonga, pe 25 noiembrie. ''Incheiem anul competitional 2017 cu…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei va susține, maine, de la ora 18:00 (Telekom Sport 2), un meci amica cu Samoa, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, din Capitala. Pe 25 noiembrie, „Stejarii” vor infrunta Tonga, tot la București.

- Concurenta acerba pentru Simona Halep la primul turneu pe care liderul mondial il va disputa in noul sezon! Dupa ce Simona a anuntat ca merge la Shenzhen in perioada 1-7 ianuarie, marile rivale Maria Sarapova (60 WTA) si Jelena Ostapenko (7 WTA) s-au inscris si ele la competitia din China. …

- Președintele Federației Romane de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat vineri, ca naționala Romaniei are șansa sa urce pe locul 13 in clasamentul mondial, daca va caștiga cele doua partide-test din aceasta luna, cu Samoa, sambata, și cu Tonga, pe 25 noiembrie. ''Încheiem anul competițional…

- Noua Zeelanda interzice strainilor sa mai cumpere locuinte existente, prin aderarea la o lista a natiunilor care incearca sa faca proprietatile mai accesibile pentru cetatenii lor, potrivit Business Insider. “Strainii nu vor mai putea cumpara locuinte deja construite in Noua Zeelanda…

- Beneficiile mierii de Manuka au fost cunoscute cu mult timp in urma, in special cu privire la tratarea deosebita a pielii. Cercetatorii au confirmat potentialul mierii de Manuka, acela de a ameliora afectiunile cutanate, iar acum producatorii de produse cosmetice incep sa descopere ca mierea de Manuka…

- Meciul de sambata dintre Dinamo și Steaua se constituie in derby-ul etapei a VIII-a din SuperLiga CEC Bank la rugby, prima din returul sezonului regulat, programat sa se dispute pe stadionul ”Florea Dumitrache”. ”Deși a debutat in sezonul 2017-2018 cu o infrangere pe terenul Stelei, Dinamo București…

- In luna noiembrie, nationala de rugby seniori a Romaniei va disputa doua meciuri test in compania echipelor similare ale statelor Samoa si Tonga, primul pe 18 noiembrie si al doilea pe 25 noiembrie. Pentru prima partida, cu Samoa, ce va avea loc pe Stadionul National de Rugby „Arcul de ...

- Antrenorul nationalei de rugby, Lynn Howells, a anuntat lotul ''Stejarilor'' pentru meciul test de luna viitoare contra Samoa, campioana Romaniei, Timisoara Saracens, dand cei mai multi jucatori la prima reprezentativa, informeaza site-ul FRR. Tricolorii se vor confrunta pe 18 noiembrie cu Samoa, de…

- Antrenorul naționalei de rugby, Lynn Howells, a anunțat lotul ''Stejarilor'' pentru meciul test de luna viitoare contra Samoa, campioana Romaniei, Timișoara Saracens, dand cei mai mulți jucatori la prima reprezentativa, informeaza site-ul FRR. Tricolorii se vor confrunta pe 18 noiembrie…

- Stejarii vor intalni pe 18 noiembrie Samoa, pentru ca apoi, pe 25 noiembrie, sa joace cu Tonga. "Luna noiembrie este un test pentru noi, și la propriu, și la figurat. In acest an vom avea doua examene, cu adversari foarte puternici, pe care i-am mai intalnit și de care nu trebuie sa ne temem. Aceste…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa doua meciuri test in luna noiembrie, ambele la Bucuresti, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Astfel, „stejarii” vor intalni, pe 18 noiembrie, Samoa, iar pe 25 noiembrie, vor infrunta reprezentativa statului Tonga. In clasamentul World Rugby, Romania ocupa locul…

- Filmarea este facuta din golful orasului australian Auckland. Imaginile sunt redate in slow motion si sunt de-a dreptul spectaculoase, de la jerbele de fum negru si alb, pana la freamatul apei din Ocean, care apoi se napusteste si o forta zdrobitoare spre tarm. Practic, orasul Auckland este distrus…

- In luna noiembrie, naționala de rugby a Romaniei va intalni Samoa și Tonga. Cele doua meciuri test se vor disputa la Bucuresti, pe Stadionul Arcul de Triumf, de la ora 18:00. Stejarii vor intalni pe 18 noiembrie Samoa, pentru ca apoi, pe 25 noiembrie, sa joace cu Tonga. “Luna noiembrie este un test…

- O bomba de 250 de kilograme datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata in noaptea de luni spre marți intr-un cartier din Berlin, unde circa 10.000 de persoane au fost evacuate pe perioada deminarii, a anunțat poliția germana, informeaza AFP. 'Colegii noștri (...)…