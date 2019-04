Locuitorii orașului MOTRU, FĂRĂ APĂ CALDĂ de la 1 aprilie. Ce spune ȘEFUL UATAA

Motrenii nu mai beneficiaza de apa calda și caldura de la inceputul saptamanii. Reprezentanții uzinei de alimentare cu apa și agent termic au inceput reviziile la instalații. Eugen Corcoața susține ca dupa primele verificari au fost depistate foarte multe probleme pe magistrale. Angajații UATAA au fost nevoiți sa execute lucrari de sudura, de schimbare de vane și de inlocuire a unor tronsoane. Administratorul special al uzinei de agent termic spera ca și Primaria Motru sa-și achite o parte din datoria de peste 1,7 milioane de lei. „La data de 1 aprilie, a fost oprita instalația… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

