- Primaria Sectorului 2 anunta ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020, locuitorii sectorului 2 vor beneficia de taxa 0 la ridicarea gunoiului daca indeplinesc urmatoarele conditii: colecteaza separat deseurile pe cele doua fractii (uscata si umeda), predau direct operatorului de salubrizare o cantitate…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, a terminat lucrarile de reabilitare si modernizare a strazii Paun Pincio.Au fost demolate garajele, a fost amenajata o parcare cu 35 de locuri iar trotuarele au fost asfaltate.Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a avut o noua intalnire…

- Pana pe data de 15 aprilie, locuitorii municipiului Vaslui pot dezbate si face propuneri cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019, proiectele aferente putand fi consultate pe site-ul Primariei, primariavs.ro In cifre, bugetul de venituri pentru acest an…

- In comuna Ciugud din județul Alba, locuitorii iși pot plati taxele și impozitele la automatele electronice instalate de primarie. Potrivit primarului Gheorghe Damian, montarea acestor sisteme de tip „self pay” in toate satele componente este o premiera la nivel național deoarece, in prezent aceasta…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat astazi de la ora 12.00 in sedinta extraordinara in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta, iar primul proiect de pe ordinea de zi este cel de hotarare privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul municipiului…

- In cateva saptamani, zona peninsulara a municipiului Constanta va deveni pietonala. Pana la momentul intrarii in vigoare a interdictiilor de circulatie auto, Primaria Constanta deruleaza o campanie de informare, astfel incat constantenii si turistii sa cunoasca prevederile noului Regulament de acces…

- S.C. PUBLITRANS 2000 S.A., operator al serviciului public de transport persoane de pe raza municipiului Pitești, vine in intampinarea tuturor cetatenilor municipiului Pitesti cu un nou serviciu. De acum, calatorii, beneficiari ai serviciului de ...

- Locuitorii municipiului Galati vor avea acces gratuit la internet in mai multe zone ale orasului, dupa ce Primaria Galati a castigat o finantare europeana pentru investitii in retelele Wi-Fi, a anuntat marti intr-o conferinta de presa primarul Ionut Pucheanu. Potrivit acestuia, proiectul ‘Retea WiFi4EU…