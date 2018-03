Stiri pe aceeasi tema

- Case, drumuri si poduri avariate din cauza alunecarilor de teren Foto: Arhiva. Mai multe localitati din judetul Prahova se confrunta cu alunecari de teren, din cauza precipitatiilor din ultimele zile si a topirii bruste a zapezii. Au fost afectate sapte locuinte, dar si drumuri comunale…

- Vremea schimbatoare și precipitațiile din ultima vreme au declanșat alunecari de pamant in sudul țarii. In Prahova și Dambovița zeci de case se afla in pericol dupa ce pamantul a luat-o la vale.

- Schimbarile climatice bruște au creat dificultați pentru mai mulți șoferi in Dambovița. O serie de tamponari, derapari precum și alte Post-ul Zeci de masini au intampinat probleme in trafic din cauza vremii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Condițiile meteorologice defavorabile genereaza probleme in trafic. Restricții au fost impuse pe mai multe tronsoane de drum iar in mai multe județe, circulația se desfașoara in condiții de iara din cauza lapoviței. Ploaia inghețata a provocat probleme și in Capitala iar decolarile de pe aeroportul…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de…

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, in judetul Dambovita, din cauza alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.

- Scandal in centrul Capitalei. Mai multi locuitorii se plang ca, din cauza a doua localuri, amplasate in blocul in care traiesc, nu mai au liniste. Oamenii spun ca ii deranjeaza galagia, mirosul de tigara si murdaria pe care o fac clientii localurilor.

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Codul portocaliu de ger si ninsori consistente a fost prelungit pana pe 4 martie, potrivit ANM. Capitala si mai multe judete din tara sunt afectate de noul val de racire accentuata a vremii. Starea drumurilor din Romania, sambata, 3 martie, este influențata de vremea rea. Codul portocaliu de ger si…

- Marti, 27 februarie, in judetul Dambovita au fost suspendate cursurile in doua unitati de invatamant. Potrivit Inspectoratului Scolar, la Scoala Gimnaziala Cojasca, din cauza defectiunilor la liniile de alimentare cu energie electrica nu s-a putut asigura incalzirea caldirii. In al doilea caz este vorba…

- Canalul Corint, care permite circulatia ambarcatiunilor de la vest spre estul Greciei fara a mai ocoli Peloponezul, a fost inchis luni din cauza unei alunecari de teren, potrivit operatorului sau, citat de AFP. "Canalul va fi redeschis in decurs de aproximativ o saptamana", a informat…

- In judetul Dambovita, cursurile se vor desfasura si marti, 27 februarie, dupa programul obisnuit, chiar daca in multe judete s-a luat dcizia suspendarii lor pe perioada atentionarii de ger si viscol.

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineața, dintr-un bloc din Moreni, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care a izbucnit intr-unul din apartamente. Doua persoane au fost...

- O masina a luat foc in mers, la Videle, ian timp ce se deplasa, iar soferul vehiculului a cerut ajutor la 112. Pompierii au intervenit ptompt si au evitat un dezastru. Nicio persoana nu a fost ranita, iar din primele cercetari, cauza producerii incendiului ar fi fost un scurtcircuit.…

- Consiliul județean Dambovița a anunțat, astazi, ca din 21 februarie se vor relua lucrarile pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, Post-ul DJ 710 a luat-o la vale din cauza alunecarilor de teren și a eroziunii malurilor paraului Bizdidel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Locuitorii sunt nemultumiti si spun ca nu este normal sa plateasca taxe si impozite la fel ca la oras, in conditiile in care au ajuns sa fie prizonieri in propriile curti. Reprezentantii Primariei recunosc ca situatia e grava, dar promit ca problemele o sa se rezolve. Edilul a afirmat ca in…

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- Locuitorii din Floresti, comuna situata la periferia municipiului Cluj-Napoca in care traiesc 38.000 de oameni, au lansat o petitie in mediul online prin care isi arata nemultumirea fata de dezinteresul aratat de autoritatile locale fata de problemele lor.

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Un accident deosebit de grav a avut loc la Galati. Doua tiruri s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba. In urma imactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Un alt accident din cauza vremii a avut loc si in judetul Dambovita. Aici, un tanar a ramas…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Cele mai crunte previziuni privind criza de apa potabila s-au adeverit. Autoritațile din Africa de Sud au declarat, marți, starea de catastrofa naturala in intreaga țara, din cauza secetei.Locuitorii sunt sfatuiți sa nu iroseasca nici macar un strop de apa.

- Locuitorii din Vatra Dornei racordati la centrala termica a municipiului au ramas, ieri, timp de cateva ore, fara caldura. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a precizat ca centrala termica pe deșeuri de lemn a municipiului nu a functionat din cauza multiplelor defectiuni aparute la reteaua de…

- UPDATE: Va informam ca, din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata, anunta reprezentantii VITAL. Locuitorii de pe strada Doinei din Targu Lapus raman fara apa vineri, 9 februarie, in…

- Nu este pentru prima data cand Tiberiu Lelescu trage acest semnal de alarma in plenul Consiliului Județean Timiș. Consilierul județean spune ca mirosul se simte și de pe autostrada aflata in zona. „Nu s-a rezolvat nimic pana acum. Ar fi cazul. Locuitorii din patru sate din jur, din…

- Cainii ajung uneori sa fie chinuti chiar de cei care sustin ca protejeaza animalele. Sute de caței sunt tinuti in conditii greu de descris in doua gospodarii dintr-o comuna buzoiana, fara ca autoritatile sa poate actiona.

- Locuitorii cartierului sucevean Burdujeni nu au mai beneficiat ieri de caldura și apa calda, in sistemul centralizat, din cauza unei avarii pe magistrala de termoficare DN 500.„Fisurarea conductei magistralei nu s-a produs astazi, ci sambata seara, dar intervenția a fost programata pentru ...

- Simona Halep a ajuns la spital, dupa finala cu Caroline Wozniacki, unde i-a fost pusa o perfuzie pentru a combate efectele deshidratarii severe. Cu toate acestea, organizatorii turneului Australian Open si-au aparat decizia de a nu trage copertina peste arena Rod Laver.

- Organizatorii turneului Australian Open și-au aparat decizia de a nu trage copertina peste arena Rod Laver, in timpul finalei dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, cu toate ca romanca a ajuns la spital, dupa meci, și i-a fost pusa o perfuzie pentru a combate efectele deshidratarii severe.

- Matmata din sudul Tunisiei este un oras multi traiesc in locuinte subterane. In anii 1970, aici s-au construit case la suprafata, dar multi localnici prefera sa locuiasca in casele lor traditionale. Matmata ar fi luat nastere in timpul razboaielor, atunci cind oamenii au incercat sa gaseasca diverse…

- Oana și Viorel Lis vorbesc despre situația lor financiara. Cei doi nu au o situație extrem de buna, iar din cauza problemelor de sanaatate ale lui Viorel Lis, cei doi au fost nevoiți sa imprumute bani.

- Oymyakon este una dintre cele mai friguroase localitați locuite permanent, iar acum temperaturile au scazut pâna la un nivel record. Frigul a spart, la propriu, termometrele. Locuitorii localitații siberiene au postat pe rețelele de socializare imagini, chiar daca fețele li s-au acoperit…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Cel putin 20 de persoane au decedat, iar patru sunt in continuare date disparute, in urma alunecarilor de teren de saptamana trecuta care au distrus zeci de case si au blocat o autostrada majora in sudul statului american California, au anuntat duminica autoritatile informeaza agentia de stiri The Associated…

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Locuitorii din satul Capud, ce apartine administrativ de orasul Teius, sunt atentionati sa evite o zona din localitate, din cauza unor alunecari de teren. Este vorba despre scarile care duc spre malul Muresului. “Avand in vedere starea de deteriorare a scarilor de la Capud, cauzele fiind alunecarile…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- „Amenajarea complexa a raului Dambovița in Municipiul București”, a prevazut ca in secțiunea Piața Unirii, raul Dambovița sa fie sifonat pe sub pasajul rutier Unirii și peste magistrala de metrou nr. II ceea ce, in timp, a condus la reducerea capacitații de transport a biefului in cazul debitelor de…

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decit oricare alta populație din Europa. Cancerul, depresiile, bolile cardiovasculare, demența nu sint binevenite in acest loc.…

- In jur de 135 de turiști sunt blocați, duminica seara, la Cabana Babele, din cauza viscolului. Turiștii au urcat in cursul zilei cu telecabina din Bușteni, dar din cauza viscolului, aceasta nu a mai putut funcționa. Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița, Argeș și Pahova incerca sa coboare turiștii…

- Locuitorii unui cartier galatean au tras o sperietura zdravana azi noapte dupa ce au auzit o explozie extrem de puternica. Zgomotul venea de la o masina care fusese cuprinsa de flacari, incendiul fiind provocat intentionat.

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din cauza…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA. Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din…