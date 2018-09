Stiri pe aceeasi tema

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Doi barbati au fost scosi inconstienti, vineri seara, din raul Dambovita, in zona Sema Parc din Sectorul 6 al Capitalei, iar un al treilea a fost gasit pe mal, semiconstient. Unul dintre cei scosi din apa a fost intubat si transportat la spital, iar pe celalalt medicii incearca sa il resusciteze.

- Alexandru, fiul lui Marian Vanghelie, s-a batut in șampanii Armand de Brignac cu faimosul Dan Bilzerian. (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, filmari uluitoare de la Mykonos, insula miliardarilor, cu baiatul ex-primarului de la Sectorul…

- Sute de locuitori ai Capitalei vor ramane fara gaz in timp de cinci zile. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei, alimentarea va fi sistata de luni in legatura cu efectuarea unor lucrari planificate la o conducta de pe strada Suceava.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 23-27 iulie 2018, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, SRL "Chișinau-Gaz" va opera sistari in livrarea gazelor naturale catre anumiți consumatori din orașul Chișinau, sectorul Buiucani, in

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 17 iulie 2018, la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 250 mm, de la interesectia strazilor Nucilor cu Tractorului, din localitatea Cumpana, RAJA Constanta a fost nevoita sa intrerupa furnizarea de apa potabila, in intervalul orar…

- 24 de copii din ultimul centru de plasament de tip vechi din Sectorul 4 al Capitalei vor fi mutati in doua case de tip familial. Parintii nu-i vor langa ei, desi unii locuiesc la numai la doua strazi distanta.

- Interventie in forta a politistilor. Cinci echipaje ale Batalionului de Patrulare si Reactionare Operativa au reusit sa puna capat unei altercatii care ar fi putut avea un sfarsit tragic.