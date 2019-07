Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cladiri celebre din Las Vegas au fost acoperite de roiuri de greieri în ultima saptamâna din iulie iar specialiștii spun ca invazia ar putea sa dureze saptamâni întregi, dar nu pot spune în ce fel va afecta turismul, arata New York Times, scrie Mediafax. Entomologii…

- Un judecator federal i-a interzis fostului consilier al președintelui american Donald Trump, Roger Stone, sa mai posteze pe Twitter, Facebook sau pe Instagram, dupa ce procurorii l-au acuzat pe Stone de încalcarea unui ordin de a nu discuta dosarul sau pe social media, relateaza Reuters. Judecatoarea…

- Cantareața Andreea Balan a dezvaluit in premiera la emisiunea Xtra Night Show lucrurile neștiute despre casatoria ei cu George Burcea, care a avut loc in America. Actul de casatorie nu ar fi valabil. Vedeta și partenerul ei de viața au anunțat ca fac nunta anul acesta, in septembrie. Artista a explicat…

- Prima luna a verii se remarca prin ploi, temperaturi aproape de limita caniculei si multi tantari. Insectele s-au imnultit peste masura, se plang romanii. Si, in timp ce oamenii le cer primariilor sa actioneze, administratiile spun ca de vina este vremea. Pentru ca substantele impotriva tantarilor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni pe Twitter ca Agenția pentru Imigrație și Vami (ICE) va începe deportarea a „milioane de imigranți” care se afla în mod ilegal în Statele Unite, scrie Mediafax, citând Reuters.„Saptamâna…

- Romanca Anastasia Soare, care a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, s-a situat pe locul 21 in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din America. Potrivit Forbes, Anastasia Soare are o avere de 1,2 miliarde de dolari, scrie Mediafax.ro. …

- Regele Salman al Arabiei Saudite a spus ca întâlnirea Organizației de Cooperare Islamica (OIC) din Mecca, de vineri, va încerca sa confrunte amenințarile și sa lucreze pentru viitorul statelor arabe și islamice, anunța Reuters."Ne vom confrunta cu fermitate cu amenințarile…

- Politia franceza a difuzat sambata prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmarit dupa explozia unui colet capcana soldata cu 13 raniti vineri, la Lyon, informeaza AFP, citat de Agerpres.roEste cautat un barbat in varsta de peste 30 de ani, ale carui motivatii sunt necunoscute.In cele…