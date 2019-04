Locuitorii din Ghioroc, implicați în lucrările Primăriei Primaria a “strigat adunarea” cu cateva zile inainte de Paști, pe pagina de Facebook a instituției. “In urma cererilor mai multor cetațeni de a pava in jurul Bisericii Ortodoxe din Ghioroc, ținand cont ca este Saptamana Mare, am zis ca cel mai corect este sa facem aceasta lucrare in aceasta perioada, și am și inceput lucrarile. Așteptam și alți cetațeni, desigur, care doresc sa ne dea o mana de ajutor, deoarece timpul este scurt”, au scris cei de la Primarie pe Facebook, cu doar cateva zile inainte de Paști. Iar indemnul a dat roade. A doua zi, mai mulți ghioricani s-au prezentat in curtea Bisericii… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

