- Societatea de Transport Public Timisoara va introduce o noua linie de autobuz, incepand cu data de 1 octombrie, in urma unei solicitarii a primariei comunei Dumbravita. Linia M45 va lega Timisoara de cartierul Cora din Dumbravita, mijloacele de transport in comun urmand sa circule pe urmatorul traseu:…

- Societatea de Transport Public Timisoara introduce, de la 1 octombrie, o noua linie de autobuz. M45 va lega Timisoara de cartierul Cora din Dumbravita. The post M45, noua linie de autobuz dintre Dumbravița și Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- O timișoreanca a filmat un moment care arata ca mijloacele de transport in comun scoase pe traseu in fiecare zi sunt in continuare insuficiente. Astfel de scene se intampla aproape in fiecare dimineața pe linia 15, ne-a povestit Roxy, tanara care a surprins incidentul. In filmulețul postat…

- Vești bune aduse de reprezentanții Societații de Transport Public Timișoara pentru cei care și-au propus sa participe la Festivalul Plai, care are loc in acest sfarșit de saptamana, la Muzeul Satului Banațean, Astfel, in perioada 14 – 16 septembrie, programul autobuzelor care circula pe linia 46 va…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au luat decizia de a inchide circulația in sensul giratoriu din Piața Maraști și pentru mijloacele de transport in comun. Potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport Public Timișoara, nu se va putea circula intre 7 și 9 septembrie. In aceste conditii,…

- Primarul Timișoarei spune ca a fost surprins, recent, sa afle ca STPT, Colterm și Horticultura inca nu au credite luate de la banci, ca sa aiba acoperire atunci cand municipalitatea are probleme cu plațile. Ușor de zis, greu de facut, pentru ca la cate datorii are fiecare societate, nicio…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Traseul liniei de autobuz Expres 8 a fost modificat, incepand de astazi. Asta pentru ca muncitori ai Societații de Drumuri Municipale lucreaza pe B-dul Mihai Viteazu. “Avand in vedere lucrarile de asfaltare efectuate de catre Societatea…

