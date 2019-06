Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 26 iunie, in Piata Dacia din Buzau, s-a desfasurat ceremonia publica dedicata Zilei Drapelului National. A fost arborat drapelul Romaniei, in acordurile imnului national, au fost rostite alocutiuni, iar Grupul „Veselia” al Primariei Smeeni a prezentat un moment cultural-artistic. La festivitatea…

- 4000 de abonați din Grebanu, Topliceni, Boldu și Valcelele sunt in acest moment nealimentați cu energie din cauza unor avarii produse la rețeaua electrica in urma furtunii. Echipele Electrica acționeaza in toate zonele afectate. Articolul 4000 de abonati, fara energie electrica apare prima data in Opinia…

- Doua crescatoare de caini din comuna Cernatești, una in Aldeni și alta in Zarneștii de Slanic, continua se dea batai de cap autoritaților și sa faca greutați vecinilor pentru care traiul zilnic in preajma adaposturilor improvizate a devenit de nesuportat. La aproape un an de ultimul control, facut de…

- La o saptamana dupa ce o viitura pe pararul Slanic a rupt DJ 203K in doua locuri, drumul județean a fost redat circulației. In zona Manzalești, unde terasamentul s-a surpat, lucrarile s-au incheiat vineri, iar ieri, la intrare in Lopatari, șoseaua era și ea refacuta, astfel incat traficul sa fie reluat.…

- Situație fara precedent in județul Buzau. Ploile torențiale din ultimele zile fac prapad, treptat, in mai toate localitațile de munte. Dupa Viperești și Tisau, la sfarșitul saptamanii trecute, astazi, viiturile au lasat in urma de,astru la Nehoiu, Siriu, Lopatari, Colți, Catina și Magura. In acest moment…

- Mister in cazul unui cadavru gasit pe 30 mai, in albia paraului Slanic, la Fulga, comuna Cernatești. Corpul neinsuflețit, aflat in stare avansata de putrefacție, ar aparține unui barbat. Deocamdata nu-i este cunoscuta identitatea, fiind efectuate cercetari privind cazurile de dispariții de persoane.…

- Intervenții de urgența la Chirlești, Nehoiu, in urma unei ploi torențiale. Cel puțin o casa și patru curți au fost inundate marți dimineața. De asemenea, apa a intrat intr-un magazin satesc din localitate. La fața locului, intervin șase pompieri din cadrul ISU Buzau cu doua autospeciale, trei jandarmi…

- UPDATE Legatura intre satul Lopatari și satul Chirani a fost intrerupta, anunța Biroul de Presa al Instituției Prefectului. Și asta pentru ca o viitura produsa de raul Slanic a luat un podeț de tuburi ce face legatura intre cele doua sate. Se poate circula insa pietonal pe o punte de șufe sau prin albie…