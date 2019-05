Stiri pe aceeasi tema

- In vederea executarii unor lucrari programate, se va intrerupe functionarea serviciului public de alimentare cu apa potabila marti, 7 mai, intre orele 08.30 și 15.00, in municipiul Suceava in zona strazii Alexandru cel Bun de la intersectia cu strada Tipografiei pana la intersectia cu strada Samuil…

- ACET Suceava informeaza ca in vederea executarii unor lucrari programate se va intrerupe funcționarea serviciului public de alimentare cu apa potabila in data de 7 mai, intre orele 8,30 – 15,00.Vizate sunt zonele: str. Alexandru cel Bun de la intersecția str. Tipografiei pana la intersecția ...

- Marți, 7 mai, unii abonați ai ACET din zona centrala a Sucevei nu vor avea apa la robinete, in intervalul orar 08.30-15.00, pentru ca vor fi executate o serie de lucrari programate. Nu vor beneficia de apa consumatorii de pe strada Alexandru cel Bun, de la intersecția cu strada Tipografiei pina la intersecția…

- Lucrarile de asfaltare din municipiul Suceava au demarat in paralel in mai multe cartiere, fiind refacute strazi cu grad mare de uzura, dar fiind facute și lucrari de modernizare.„Vremea permite, ne-am apucat de treaba!", a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi, dand ca exemplu strada ...

- Pe o strada din centrul municipiului Suceava, Dimitrie Dan, situata foarte aproape de Piața Mare, doua placi de beton troneaza de mai bine de un an și ceva, „uitate" acolo in urma lucrarilor efectuate de o firma de construcții.Locuitorii din zona nu iși explica care este rostul acelor ...

- Cateva sute de persoane au participat, sambata, la editia de anul acesta a „Marsului pentru viata” organizat in municipiul Suceava. La a zecea editie a marsului, in centrul suceveni s-au adunat numeroase familii cu copii, preoti, sustinatori ai principiilor crestine au venit in centrul Sucevei pentru…

- Locuitorii mai multor zone din municipiul Suceava, dar și din cartierele adiacente, care aparțin de comunele Moara și Șcheia, nu vor beneficia luni, 11 martie, de apa potabila timp de aproximativ șapte ore, ca urmare a executarii de catre ACET a unor lucrari programate.Conform unei atenționari ...

- Locuitorii mai multor zone din municipiul Suceava, dar și din cartierele adiacente, care aparțin de comunele Moara și Șcheia, nu vor beneficia luni, 11 martie, de apa potabila timp de aproximativ șapte ore, ca urmare a executarii de catre ACET a unor lucrari programate.Conform unei atenționari ...