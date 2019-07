Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara ca platforma web si aplicatiile mobile vor fi gata pana la…

- Gazele furnizate populației s-au ieftinit, insa se scumpesc foarte mult pe piața libera, efectele urmand sa se vada in intreaga economie. Acestea sunt consecințele unor prevederi din controversata OUG 114/2018. Guvernul a fost avertizat asupra acestor efecte, precum creșterea importurilor de gaze și…

- "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea…

- Prețurile apartamentelor au inregistrat o ușoara scadere de 0,4% in mai, dupa ce s-au diminuat cu 0,7% in luna anterioara, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit portalului Imobiliare.ro, suma medie cerută pentru un apartament la nivel de țară a ajuns la 1.223 de euro pe metru pătrat,…

- Guvernul elvetian a propus miercuri autorizarea importurilor pe piata gri, ca o modalitate pentru a reduce preturile ridicate care ii afecteaza pe consumatorii elvetieni, care deseori platesc mai mult decat vecinii lor din Germania si Franta pentru aceleasi produse. Aşa-numitele produse vândute…

- Piata imobiliara timisoreana face un mic pas inapoi. Preturile solicitate de proprietari la vanzarea apartamentelor au scazut in medie cu putin sub un procent. De scazut scad preturile la apartamentele vechi, in timp ce la cele noi, acestea au crescut, la fel, nesemnificativ. Informatiile cuantificate…

- Euro ar putea depași pragul de 4,85 lei in urmatoarle 12 luni, considera analiștii CFA Romania. Aceștia mai estimeaza și creșterea prețurilor și a dobanzilor. ”In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 84% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ…

- Profitabilitatea medie anuala a indicilor bursieri a fost cu 4,8% peste cea a obligațiunilor guvernamentale in perioada 2012-2018. Principalii beneficiari ai acestui fapt sunt investitorii care și-au asumat un risc mai mare alegand plasamentele pe piața de capital. Cu toate acestea, recentele masuri…