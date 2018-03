Locuintele ieftine, de domeniul trecutului? Cate locuinte sunt in constructie in Capitala si imprejurimi?

Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea locuintelor destinate persoanelor cu venituri medii si peste medii va creste in acest an la cel mai ridicat nivel detinut vreodata de segment in totalul unitatilor aflate in constructie in Bucuresti si imprejurimi (46%), de la o pondere de 17% in 2015 si 37% anul trecut, arata studiul de…

- Cursul se adreseaza unui numar de 60 de profesioniști din domeniul Sanatații, avand ca principal scop reducerea morbiditații pacientului oncologic, prin asigurarea unei nutriții adecvate. Spitalul Clinic de Urgența Sfantul Pantelimon din Capitala se va constitui, in perioada urmatoare, intr-un centru…

- Peste 14.000 de locuinte sunt in diverse stadii de dezoltare in Bucuresti si imprejurimi, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in istoria moderna a pietei rezidentiale locale, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Coldwell Banker Romania.

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…

- Cupa Romaniei 2018 la rugby, semifinale: Timișoara Saracens – CSM București (azi, ora 14.00) și Știința Baia Mare – Steaua (sambata, ora 14.00). Primul meci se joaca pe stadionul Arcul de Triumf din București, celalalt – pe Arena Zimbrilor, din Baia Mare. Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens,…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Clubul CSM Bucuresti da lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, si sectia de tenis a reusit o performanta in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului si este ”tigroaica” cu acte in regula.

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- Anul trecut, in Brasov au fost finalizate 2.100 de locuinte noi, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Alpin, biroul local al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania. In prezent, 2.200 de locuinte se afla in diferite etape de dezvoltare in Brasov…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR in urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Acum doi ani, Valentin Firca castiga alegerile pentru fotoliul de primar, ca si candidat al PNL. Cum ora exacta pentru primari se da insa de la Bucuresti, mai exact, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, edilul s-a reorientat politic, simpatizand tot mai mult cu PSD. La…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). …

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit miercuri, la sediul municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata în Bucuresti pentru a identifica oportunitati de implicare în proiecte de anvergura, a

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor, scrie NEWS.RO.Citeste si: Romania, sub zodia protestelor: Manifestatii in mai multe…

- Te regasesti? Sa zicem ca tu ai un job sau o afacere din care evident iti castigi banii. Hotarasti sa iti amenajezi sau sa construiesti o casa sau un sediu nou de firma, poate o hala de productie pentru afacerea ta. Atunci incepe provocarea. Ai idee cati bani pierzi? In primul rand,…

- În anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat în parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" (www.girlschampions.com) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale într-un mod inovativ, în scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din…

- In anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat in parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" ( www.girlschampions.com ) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale intr-un mod inovativ, in scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din Bucuresti, intr-o specializare noua privind…

- Cladirile rezidentiale din Romania sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar locuintele din Romania se caracterizeaza prin cea mai scazuta suprafata locuibila din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania. Suprafaţa medie locuibilă…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…

- Poate sa para incredibil, dar in momentul de fața poți sa cumperi o casa in Capitala, chiar și intr-o zona buna a orașului, cu mai puțin de 50.000 de euro. Cele mai ieftine case de vanzare in București pot fi achiziționate chiar și cu suma de 39.900 de euro. Cu toate acestea, este vorba despre case…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Se anunta un protest masiv in aceasta seara in Piata Universitatii din Capitala. Mii de oameni din tara li se alatura protestatarilor din Bucuresti pentru a incerca sa stopeze legile justitiei votate deja in Parlament. La aceasta ora, sute de oameni sunt deja in Gara de Nord, acolo de unde vor pleca…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Fostul senator UDMR a lansat pe Facebook o chemare la mitingul de sambata din Capitala, anuntand inchirierea unui autobuz. "Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Piata spatiilor de de birouri din Bucuresti a insumat peste 170 de tranzactii in 2017 si peste 310.000 mp inchiriati in cladirile de clasa A si B, rezultate apropiate celor record din 2016, potrivit companiei de consultanta imobiliara Knight Frank. In 2018 sunt preconizate cresteri si cereri noi…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- O tanara mamica originara din Pitesti, care s-a mutat recent la Bucuresti, a fost plimbata aiurea, de mai multe ori, intre Capitala si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Arges, pentru ca angajatale institutiei fie n-au raspuns la telefon, fie n-au putut oferi o simpla informatie solicitata…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Fox Com Serv Distribution, cea mai mare companie din grupul Fox controlat de familia Vulpe, si-a bugetat pentru anul viitor o crestere de pana la 10% a cifrei de afaceri fata de anul acesta. Conform informatiilor furnizate anterior de companie, cifra de afaceri estimata pentru acest an a firmei…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…

- Pe 19 decembrie 1989, regimul comunist aducea la București cadavrele a 40 de revoluționari din Timișoara, care o zi mai tarziu erau incinerate la crematoriul Cenușa. Pe ascuns, calaii voiau sa ștearga urmele crimelor pe care le savarșisera in 17 deceembrie. De atunci, rudele revoluționarilor din Timișoara…