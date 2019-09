Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de locuințe sociale ar urma sa fie construite in cartierul „Orko” din Sfantu Gheorghe, printr-un amplu proiect ce are ca scop incluziunea sociala a persoanelor care traiesc in trei zone marginalizate din municipiul Sfantu Gheorghe. Proiectul, demarat de Grupul de Actiune Locala Sepsi…

- Autoritațile locale din orașul Odobești continua proiectul de construire de locuințe. In prezent se lucreaza la construirea a 96 de locuințe sociale, in Cartierul Mihai Sturza. Este vorba de construirea a trei blocuri de locuințe sociale cu regim de inalțime demisol, parter, doua etaje, plus mansarda.…

- Investițiile imobiliare sunt una dintre cele mai profitabile afaceri de pe piața din Romania, iar Bucureștiul este una dintre cele mai atractive zone pentru investițiile de acest fel. De ce? Pentru ca inca sunt mai mulți dornici de a inchira decat oferta de pe piața, ceea ce face foarte rentabila achiziționarea…

- Doi vasluieni au fost dați disparuți de familii la 112 in ultimele 48 de ore. Primul barbat pentru care s-a dat alarma este din Marașeni. Dupa aproape trei ore de cautari, individul, in varsta de 48 de ani, a fost gasit in locuința unui prieten din sat cu care se cinstea. La o zi distanța, situația…

- Potrivit sursei citate, unul dintre contracte se refera la transformarea internatului unui liceu din oras in 90 de locuinte pentru persoanele cu situatie materiala precara, iar celalalt vizeaza construirea a 120 de apartamente si garsoniere in cel mai populat cartier al orasului - Ostroveni. "Luni,…

- Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 12 state din Europa, lanseaza, astazi, 19 iunie, prima Zi europeana de prevenire a furturilor din locuința. Pentru ca furtul din locuința este infracțiune in toate statele europene, autoritațile…

- Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 12 state din Europa, lanseaza, astazi, 19 iunie, prima Zi europeana de prevenire a furturilor din locuința. Pentru ca furtul din locuința este infracțiune in toate statele europene, autoritațile…