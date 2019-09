Locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități din Lugoj, construite cu bani europeni Consiliul Județean Timiș anunța ca alte doua case protejate pentru persoanele cu dizabilitați au fost date in lucru. Acestea vor fi construite in Lugoj, finanțarea fiind asigurata pe fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. De asemenea, instituția construiește asemenea locuințe și la Periam și Gavojdia. Investiția prevede și construirea unui centru de zi, cu sali […] Articolul Locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați din Lugoj, construite cu bani europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Cererea de finantare pentru modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia a fost admisa. Proiectul a fost depus pe 17 noiembrie 2018 si s-a aflat, pana in prezent, in stadiul de evaluare. Modernizarea unitatii medicale va fi finantata prin Programul Operational Regional…

- Consiliul Județean Timis va construi doua case de tip familial in localitatea timișeana Gavojdia. In plus, in localitate va fi inființat și un centru de zi... The post Case de tip familial, construite de CJT pentru copiii dintr-un centru de plasament appeared first on Renasterea banateana .