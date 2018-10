Locuinţe NOI ANL pentru tinerii din Rovinari! Tinerii rovinareni se pot bucura de noi locuinte! 38 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, au fost recepționate la sfarsitul lunii septembrie in orașul Rovinari, județul Gorj. Locuințele (38 de apartamente cu 2 camere) au fost construite in amplasamentul din str. Sporturilor, nr. 23, bl. P14, si sunt repartizate pe 2 tronsoane cu regim de … Articolul Locuinte NOI ANL pentru tinerii din Rovinari! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

