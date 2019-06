Stiri pe aceeasi tema

- In urma solicitarii transmise in timpul videoconferinței pe tema efectelor fenomenelor hidro-meteorologice severe care a avut loc ieri, 3 iunie, la sediul MAI, 10 locuințe modulare au fost transportate in comuna Sasciori din județul Alba pentru 10 familii ale caror case au fost distruse complet sau…

