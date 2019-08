Stiri pe aceeasi tema

- Primaria locala a recepționat, ieri, un bloc de locuințe, construit prin ANL, care vor fi repartizate medicilor rezidenti si tinerilor specialisti din sistemul de sanatate. Primaria Targu Mures si Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) au anunțat, astazi, rpintr-un comunicat, ca au receptionat un…

- Vacanta de vara e in plina desfasurare, timp in care taberele tematice montane sunt o alegere ideala pentru petrecerea ei, Post-ul Tinerii au aflat cum e viața la munte cu ajutorul taberei tematice „Sanatate prin miscare – aventuri cu cercetasii” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat luni, dupa ședința de urgența de la minister ca raportul de verificare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in legatura cu blocarea cardurilor de sanatate, va ajunge la DNA. „Controlul inceput in luna iunie va fi finalizat in urmatoarele 7 zile si…

- Blocaj la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Sistemul informatic este blocat, iar medicii de familie nu iși pot desfașura activitatea și sunt nevoiți sa trimita pacienții acasa. Intr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV, Sanda Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie…

- La inceputul anului, medicii de familie au reclamat faptul ca bugetul alocat medicinei de familie va duce in colaps sistemului, aratand ca „in proiectul de buget pentru 2019, bugetul alocat medicinei de familie vizeaza o crestere de numai 6% fata de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat și-a gasit sfarșitul chiar la locul de munca. Angajatul carierei din Matasari s-a electrocutat la o stație de incarcare. Oamenii legii au intocmit un dosar penal in acest caz. Totul ar fi pornit de la nerespectarea masurilor de securitate și sanatate in munca. Un barbat in varsta de 46 de…

- Sistemul informatic pentru medicii de familie este "in colaps total", afirma acestia intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Sistemul a costat peste 80 de milioane de...

- Simina de la „Puterea dragostei” a vorbit recent despre probleme de sanatate pe care le are. Concurenta a ajuns la spital din cauza durerilor de rinichi, potrivit declarațiilor ei, insa unii susțin ca ar fi insarcinata. Care este adevarul? Concurenta susține ca are probleme grave de sanatate. Mai mult…