- NEATENTIE… O femeie care locuieste intr-un apartament al unui bloc de pe strada “Vasile Alecsandri” din Vaslui, a fost salvata de pompieri din locuinta plina de fum. Aceasta a pus o oala cu mancare pe foc si… s-a bagat la somn. Noroc cu vecinii ei, care au sesizat fumul si au sunat la 112. Locatarii…

- Femeia in varsta de 67 de ani a fost gasita, se pare, de catre soț, care a alertat salvarea prin apelul la 112. Medicii ajunși pe Strada Ceahlaului ... The post Femeie gasita spanzurata in propria locuința. De ce a recurs la acest gest appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat care si ar fi amenintat si agresat sotia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de…

- Au violat o femeie in varsta de 49 de ani, au abandonat-o pe un camp in zona localitatii Ghergheleu, judetul Vaslui, unde aceasta a fost gasita decedata. Este vorba despre trei tineri de 16, 17 si 23 de ani, care au fost retinuti, scrie Agerpres.

- O femeie in varsta de 64 de ani si un barbat in varsta de 30 de ani, mama si fiu, au decedat, vineri dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta lor din localitatea Popeni, comuna Zorleni, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a fost gasita moarta, miercuri seara, in propria locuinta din Navodari, judetul Constanta, echipele de interventie gasind-o in casa si pe fetita acesteia, de trei ani, care era nevatamata.

- O femeie a fost prinsa la frontiera cu Republica Moldova din Vaslui cu 6.000 de țigari de contrabanda. Țigarile din Republica Moldova era ascunse in bagaje dar și in locașe special amenajate din mașina. Nu atat de bine insa, pentru ca au fost descoperite de polițiștii de frontiera de la Vama Albița.…