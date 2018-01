Stiri pe aceeasi tema

- Decolmatarea canalului DA¢mboviAa, BucureAYti, va A®ncepe A®n 8 ianuarie, cu aEzimpact vizual AYi mai ales olfactiv extrem de negativ pentru riverani AYi trecAƒtori, din cauza descompunerii algelor AYi scoiciloraE, aratAƒ un comunicat transmis vineri de AdministraAia NaAionalAƒ Apele RomA¢ne - ANAR.

- Cascada Niagara sta sa inghete de tot din cauza temperaturilor extrem de scazute, de minus 30 de grade Celsius. Meteorologii spun ca daca frigul ramane la fel de intens, caderea de apa se va opri in ianuarie.

- Diana Gureșoaie este protagonista celei mai tari tradari din lumea mondena. In timp ce iubitul ei se afla in spatele gratiilor, diva a decis sa-si petreaca sarbatorile in compania unui alt barbat.

- Marturii socante ale unui fost primar celebru al Capitalei. Fostul edil PNTCD trece prin clipe cumplite. Acesta nu a reusit sa treaca cu bine peste o operatie de colecist si acum are parte de mari probleme. Viorel Lis traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus.…

- Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare de polițiști La data de 22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Movilița au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Panciu la data de 20 decembrie a.c., pe numele unui…

- La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție dar și o ambulanța, care l-a preluat pe barbat și l-a transportat la Spitalul Municipal Dej. Deoarece ranile suferite au fost extrem de grave, dupa ce a primit ingrijiri la Dej a fost transferat la un spital din Cluj-Napoca.…

- Oana Zavoranu face ce face si socheaza cu fiecare aparitie tv. Extravaganta vedeta a venit in platoul unei emisiuni TV impreuna cu Marty, pisoiul pe care l-a iubit atat de mult, incat l-a impaiat, si a vorbit despre ceea ce vrea sa se intample cu cadavrul ei. Emotionata si cu durere in suflet aceasta…

- Peste 1000 de deținuți au reintrat in penitenciare in ultimele doua luni, de cand a intrat in vigoare legea recursului compensatoriu, afirma Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, conform unui comunicat de presa al Sindicatului Peniteciarelor.

- Crima de la metrou a ingrozit toata Romania, dupa ce a impins-o pe Alina Ciucu, tanara de 25 de ani din Dolj, in fata trenului. O martora a povestit pentru "Acces Direct" ce s-a intamplat cu o ora inainte ca Magdalena Serban sa recurga la aceste gesturi necugetate.

- Trei tineri, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate in Penitenciarul Focsani, au fost condamnati de magistratii de la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de viol si lovire sau alte violente, faptele fiind comise dupa gratii. Unul dintre inculpati…

- Unul dintre cele mai morbide cazuri care a socat intreaga tara, si anume cel al criminalei de la metroul Dristor, vine cu noi informatii despre afectiunile pe care le are Magdalena Serban. Chiar daca are 36 de ani, femeia are a suferit foarte mult de-a lungul timpului, a fost abuzata si chiar si violata.

- Polițistul din Suceava, care a fost atacat și taiat in timpul unor percheziții, a ramas paralizat pe partea stanga, insa medicii sunt optimiști și spera sa se poata recupera dupa șase luni de exerciții zilnice.

- Sunt "n" cazuri cunoscute prin care reprezentanti ai statului au recunoscut public ca exista greseli flagrante ale statului in raport cu mediul privat, in multiple chestiuni economice si sociale. Ce s-a intamplat? Nimic! Statul si-a vazut de treaba. Angajatii statului, la fel. Atata timp cat raspunderea…

- Oana Zavoranu socheaza din nou cu marturisiri tulburatoare. Pentru ca nu a reusit sa se desparta de motanelul Marty, pe care l-a iubit enorm, Oana l-a dezgropat, l-a tinut la congelator si apoi l-a impaiat. Diva a povestit totul, cu lux de amanunte, pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. A (VEZI…

- Daniela Gyorfi nu a dus-o intotdeauna pe roze, ba dimpotriva, a trait in mare saracie, dupa cum a afirmat chiar ea. Daniela Gyorfi, care are o relație de ani de zile cu george tal, este considerata una dintre cele mai non-conformiste vedete de pe scena muzicala din țara noastra. daniela Gyorfi, care…

- FCSB a castigat cu Juventus, scor 4-0, a revenit pe pozitia a doua si a redus din nou diferenta fata de CFR la 5 puncte. Atmosfera ramane insa, in continuare, extrem de apasatoare, lucru demonstrat si de ceea ce s-a intamplat pe parcursul partidei de duminica seara. Doua momente au fost surprinse de…

- Condamnatul Veaceslav Platon, supranumit raiderul nr. 1 din CSI, i-a scris o scrisoare din pușcarie Maiei Sandu. Acesta o avertizeaza pe Sandu ca liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, prin intermediul lui Ilan Șor, ar putea s-o transforme in participanta la așa-zisul „jaf al secolului”…

- Pentru a doua runda de vânzare care a avut loc marți, 28 noiembrie, organizatorii au anunțat ca vor fi disponibile doar 5.000 de abonamente, însa datorita interesului foarte mare din partea fanilor, reprezentanții Untold au hotarât sa suplimenteze numarul acestora. Dorința…

- Cristina Stamate a lasat in urma numai durere, dupa moartea sa. Actrita in varsta de 71 de ani s-a stins pe patul de spital, la nici o zi dupa ce colega si buna ei prietena, Stela Popescu, care a fost inmormantata duminica la pranz, cu onoruri militare, la Cimitirul Cernica.

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru barbatii care vor sa aiba copii sanatosi. Ce trebuie sa manance acestia? Alimentatia unui barbat inainte de a concepe un copil influenteaza sanatatea acestuia, arata un studiu extrem de important.Cercetatorii subliniaza ca nu doar alimentatia…

- Ioan Neculaie este ultimul. Fostul boss de la FC Brașov a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a tras cu arma in cauciucurile mașinii sale, nervos pe o pana facuta in drum spre vanatoare. El a fost prins, ieri, la Giurgiu, in timp ce ar fi incercat sa paraseasca țara. E al 22-lea nume din…

- Unul dintre cele mai explozive dosare de coruptie din ultimii ani derulat in judetul Iasi s-a lasat cu urmari incredibile pentru mai multe persoane influente. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat zilele trecute o sentinta care a cutremurat pe deplin mediul politic si administrativ…

- De cand a devenit mama, Andreea Balan și-a schimbat prioritațile, și, așa cum era firesc, pe primul loc o pune pe fiica ei, Ella. Totuși, deși alte mamici prefera sa lase bebelușii fie in grija bunicilor, fie a bonelor atunci cand vor sa se relaxeze cateva zile, Andreea Balan pleaca in toate vacanțele…

- Din pacate infecțiile tractului urinar pot fi extrem de dureroase, pe langa senzația deranjanta de a merge la baie incontinuu,de multe ori fara a urina, motiv pentru care ar trebui sa acorzi o atenție deosebita sanatații tale. Daca nu vrei sa apelezi la celebrele antibiotice, care de altfel sunt…

- "Intr-adevar este o revoluție, indiscutabil, insa o revoluție pentru care Romania este jucata și lasata in seama hazardului. (...) Au facut multe erori și cel mai grav este ca joaca la ruleta Romania prin masuri extrem de imprudente, cum sunt cele cu reducerea taxei pe venit de la 16% la 10%. Poate…

- Cu o modestie straina de aceste vremuri, o voce grava dar blanda, cu degete care taie in carne vie, dar doar pentru a ne curața de imperfecțiunile care-și fac cuib in trupul nostru plamadit sa fie perfect, doctorul Octav Ginghina, știe in sufletul lui ca razboiul nu e pierdut. Se pregatește constant…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire în ultima perioada. "În primul rând, trebuie mai multe…

- Fostul deputat Alin Trasculescu a fost eliberat din Penitenciarul Focsani, in urma deciziei Tribunalului Vrancea. Hotararea este definitiva si a fost pusa in aplicare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Tribunalul Vrancea a respins, miercuri, contestatia formulata de procurorii DNA Galati si…

- Extrem de profi tabile, suplimentele alimentare se vand „la liber” in magazine, benzinarii sau farmacii. In reclame sunt promovate ca fiind „sanatoase”, dar le aproba Ministerul Agriculturii și un institut de la cel al Cercetarii, nici urma de Ministerul Sanatații. Cand vine vorba insa de cine e responsabil…

- Motivul pentru care un produs din meniu-ul McDonald’s ar trebui evitat, a fost dezvaluit de angajati celui mai mare lant de restaurante de tipul fast-food din lume.Dicutiile avute de angajatii unor restaurante cu Reddit, s-au dovedit in unele cazuri revelatoare.

- Plamanii si inima lui Paul Gaylord s-au oprit dupa ce a fost infectat cu ciuma bubonica. A fost foarte aproape de moarte, dar medicii au reusit sa-l tina in viata, pentru un timp scurt, conectat la aparate.

- Brigitte Sfat a declarat intr-un interviu oferit recent ca nu accepta de la un barbat sa o loveasca sau sa o insele. In timpul destainuirilor, sotia lui Ilie Nastase a povestit ca viata ei de dinainte sa-l cunoasca pe fostul tenismen a fost una presarata de violenta si chiar a fost la un pas sa fie…

- Astazi, intr-o atmosfera extrem de emotionanta s-a votat, in cadrul sedintei de Consiliu Judetean proiectul de decernare post-mortem a titlului de cetatean de onoare al judetului Buzau eroului Madalin Stoica, decedat in teatrul de operatii din Afganistan. La ceremonie au participat si sotia si fiica…

- Scene teribile pe o sosea din Romania. Un drogat a creat teroare in trafic. Acesta a fost filmat, iar autoritatile au intrat in alerta. Acesta conducea hotic, pe contrasens, pe o sosea din Constanta.A fost la un pas sa provoace un accident in lant, iar un sofer de camion a izbutit sa il evite…

- Veronica Cirstoiu, fost judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, condamnata la sapte ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, a fost liberata conditionat din inchisoare printr-o decizie definitiva a Tribunalului Prahova.

- In anul 2005, Adriana Iliescu uimea intreaga lume si devenea mama pentru prima data, la virsta de 66 de ani, in urma unei proceduri de insemniare artificiala. Adriana Iliescu a socat intreaga lume in 2005, cand a devenit cea mai batrana mama de pe mapamond. Presa internationala s-a inghesuit sa ii ia…

- Piloții unui zbor al companiei Air Berlin au fost suspendați, dupa ce au încercat o „cascadorie” la bordul unui avion, potrivit The Telegraph. Piloții au întâmpiniat probleme la aterizarea pe pista din Dusseldorf. Aviatorii de la manșa zborului A33O au ratat voit…

- In varsta de 93 de ani, torționarul Alexandru Vișinescu este considerat unul dintre cei mai cruzi torționari ai regimului comunist, scrie spynews.ro. Fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat in anii '50, acesta a fost acuzat ca a organizat un adevarat sistem de exterminare a deținuților, in…

- Daca vrei sa evadeți in aceasta toamna, atunci aceste cinci destinatii pentru tine. Sunt special gandite pentru cei care au masina si vor sa conduca pe drumuri mai putin aglomerate dar extrem, extrem de frumoase din Romania.

- Un atentat cu bomba la intrarea unui hotel din Mogadishu, capitala Somaliei, s-a soldat cu decesul a cel putin 20 de persoane, in timp ce alte doua au murit dupa o alta explozie, informeaza presa internationala.Peste 20 de persoane au murit si alte circa 40 au fost ranite sambata in explozia…

- Daniel Chiras, fost ”locotenent” al lui Nutu Camataru, a murit in august, anul acesta, intr-un arest din Spania.La doua luni de la deces, familia lui s-a trezit ca face parte din dosarul ”Clanurilor”.

- Moartea lui Daniel Chiraș, considerat cel mai dur locotenent al lui Nuțu Camataru, a inceput sa produca urmari neașteptate atat pentru familia indoliata cat și pentru anchetatorii care au lucrat in celebrul dosar al „Clanurilor”, in care acesta era judecat.

- Dupa ce au protestat, joi, in fața primariei, cele cateva zeci de persoane evacuate din blocul „Turturica” s-au mutat in fața prefecturii, acolo unde au stat de vorba cu mai mulți reprezentanți ai etniei rrome. Aceștia din urma au susținut ca evacuarea este iegala și le-au propus oamenilor sa se organizeze…

- Printre cei mai cunoscuti capi ai mafiei autohtone care au ajuns dupa gratii sunt fratii Sile si Nutu Camataru, Ioan Clamparu, Sandu Geamanu sau Florin Parjol „Ghenosu". Fie ca au fost inchisi la penitenciarul din Giurgiu, Aiud, Rahova sau Jilva interlopii au reusit in foarte scurt timp sa devina „liderii…

- Deși nu i se acorda atenția cuvenita stresului și efectelor sale nocive mai ales asupra fizicului, exista anumite simptome de care ar trebui sa ții cont și la semnalarea lor sa iei masuri de precauție.