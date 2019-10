Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva trenului de persoane Cluj-Napoca – Viena a fost cuprinsa de flacari, joi, imediat dupa plecarea din statia Cluj-Napoca, calatorii fiind evacuati din vagoane pana la sosirea pompierilor, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. „Doua autospeciale pentru stins incendii…

- Locomotiva unui tren personal a luat foc, duminica, in statia Apahida, dar nu au fost pasageri raniti, informeaza Agerpres, citand ISU Cluj. „A izbucnit un incendiu la o locomotiva in Gara Apahida si la fata locului au intervenit doua autospeciale. Garnitura avea trei vagoane de transport persoane.…

- Un tramvai din București a inceput sa scoata fum, iar calatorii au fost sfatuiți sa coboare in graba. Incidentul a avut loc pe Șoseaua Petricani, a informat mediafax. Potrivit reprezentantilor Societatii de Transport Bucuresti, tramvaiul a plecat defect de la capat de linie! Curand a inceput sa iasa…