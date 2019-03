Locomotivă deraiată. Depoul Grivița, blocat Din primele informații, potrivit Realitatea Tv, nu sunt victime. Este vorba de locomotiva unui tren care se intorcea dintr-o calatorie. Aceasta urma sa intre in depoul CFR Calatori, Grivița. Acum circulația este blocata, linia fiind unica. Sunt de așteptat intarzieri ale trenurilor care pleaca sambata din Gara de Nord, multe garnituri avand nevoie de locomotive ce nu mai pot ieși din depou. Pana cand angajații CFR nu vor reuși sa indeparteze locomotiva deraiata la intrarea in depoul CFR Grivița, nicio locomotiva nu va putea ieși. La ultimul astfel de eveniment a durat o zi intreaga pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

