- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a acordat saptamana trecuta inca șapte atestate pentru produse tradiționale din județele Galați, Caraș-Severin și Buzau. In județul Galați, producatorul S.C. VERDESI&CO SRL a primit atestat pentru patru produse tradiționale obținute din carne de porc provenita…

- Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru amenintare. El a fost imobilizat de un echipaj de jandarmi, care l-a predat politistilor pentru continuarea cercetarilor. In cauza, cel putin trei persoane au depus marturii in calitate de parti vatamate.

- De cand Marian Maxim, responsabilul scarii nr. 2 a blocului A11, din cartierul Tiglina III, se ocupa de scara blocului, s-au realizat lucrari de zugravit si vopsit, s-a inlocuit usa de la intrarea in imobil, s-au instalat 19 posturi de interfon, s-a renovat fatada laterala a blocului, s-au inlocuit…

- Blocul de la Otaci, in care o scara cu noua etaje s-a prabusit in intregime, va fi demolat. Accesul locatarilor este interzis atat in partea avariata, cat si in scara care a ramas intacta dupa surpare. In aceasta dimineata, 20 iunie, la fata locului s-a deplasat presedintele Igor Dodon, care a discutat…

- Un militar si-a scos vecinii la „instructie” pe scara blocului si a atacat doi politisti Militarul Vasile Voicu a fost condamnat la 11 luni cu suspendare sub supraveghere dupa ce, in urma cu doi ani, si-a traumatizat vecinii de pe scara unui bloc din Cluj Napoca, scoțandu-i din locuințe și obligandu-i…

- Pentru cativa tineri din Galati, simpla placere de a sparge seminte in fata blocului s-a transformat intr-un cosmar, dupa ce au primit o "amenda frumusica". Politistii locali n-au stat la discutii si i-au sanctionat!