Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta Detasamentul Tulcea intervine in aceasta seara pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un vestiar al unei hale.Potrivit ISU Delta incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 6 mp.La fata locului se intervine…

- Cateva sute de consumatori din trei localitati ale judetului Prahova nu beneficiaza, duminica dupa-amiaza, de alimentare cu energie electrica din cauza vremii, zona aflandu-se sub cod portocaliu de polei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O mașina s-a facut scrum, in noaptea de marți spre miercuri, pe strada Toporașilor din Alba Iulia. In urma cercetarilor facute de pompierii militari și polițiști s-a stabilit ca focul a fost pus intenționat. Potrivit ISU Alba, in data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o magazie in municipiul Constanta, strada Slt. Ghiculescu nr. 65.Din primele informatii flacarile s au extins…

- Cauza probabila a incendiului izbucnit marti seara la Termocentrala Turceni este un scurtcircuit electric produs la un aparat de comanda si control defect, a informat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- Cadavrului unui barbat de 80 de ani, din satul Santandrei, de langa Deva, a fost descoperit marti la o adancime de doi metri in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori, locul fiind identificat cu ajutorul unui caine de serviciu al pompierilor militari, potrivit Inspectoratului…

- Familia unui barbat de 80 de ani din Santandrei a anunțat dispariția acestuia, principala banuiala fiind ca batranul a cazut in apele reci ale paraului Cerna, care curge in apropierea locuinței. Pe malul apei, rudele batranului au gasit șapca purtata de acesta și au anunțat imediat autoritațile.…

- In saptamana 26 februarie – 02 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 5 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire…

- La minus zece grade Celsius echipa de scafandri a Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Iancu de Hunedoara„ a realizat un exercițiu de scufundare in apele lacului Balta populata, situat la periferia municipiului Deva. Exercițiul a constat in simularea cautarii-salvarii unei victime cazute in…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- La acest moment se desfașoara ședința Comitetului pentru Situații de Urgența constituit la nivelul Prefecturii Ilfov, in cadrul acestei intalniri luandu-se deja decizia inchiderii școlilor din județ, in zilele de 26 și 27 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile prognozate de specialiști.…

- O fata de 12 ani din Deva a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, fata a fost vazuta in timp ce se prabusea de la etajul opt al unui bloc…

- Doi batrani au murit intr-un incendiu in Gaiceana, Bacau. Pensionarii de 75 și 81 de ani n-au avut nicio șansa pentru ca flacarile le-au mistuit casa in noaptea de miercuri spre joi. Cei doi bacauani dormeau in momentul in care casa le-a luat foc, cel mai probabil de la jarul cazut din soba, așa dupa…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea Busteni, mai mulți turiști fiind evacuți. Șapte adulti si trei copii au fost evacuați in urma incidentului la o vila din Bușteni. Pensiunea unde a izbucnit incendiul este langa partia de schi Kalinderu. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Aceștia au fost chemați pentru a stinge flacarile ce au cuprins un camion incarcat cu lemne. S-a intervenit cu doua autospeciale de stingere de la Garda nr. 2 de intervenție Gurahonț și Garda nr. 1 de intervenție Barzava. „La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la…

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au finalizat cercetarile dupa incendiul violent ce a distrus mai multe locuinte din Medgidia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, focul care a mistuit imobilele ar fi fost cauzat…

- Un incendiu devastator a izbucnit vineri dimineata la mai multe locuinte improvizate din Medgidia. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins zece gospodarii in care locuiau 18 familii, un total de 43 de persoane. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" din judetul Timis, joi dimineata, in jurul orei 5.00 pompierii au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la vagoane dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara. La locul interventiei au…

- Numarul interventiilor SMURD a scazut pentru prima data in ultimii 10 ani din cauza defectiunilor autospecialelor, a declarat joi secretarul de stat in MAI Raed Arafat, cu ocazia bilantului pe anul 2017 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. "Pe partea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la scoala din localitatea Magheresti (judetul Gorj), 17 copii care se aflau la cursuri in momentul respectiv fiind evacuati. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe autospeciale, potrivit NEWS.ROUn incendiu a izbucnit, luni, la la scoala din…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Un barbat din Suceava a murit carbonizat in incendiul care i-a cuprins casa noaptea trecuta. Un barbat de 84 de ani a fost gasit de pompieri, marti dimineata, mort, intr-o locuinta cuprinsa de flacari in localitatea Negostina, judetul Suceava, cauzele incendiului fiind in curs de stabilire. Conform…

- O masina ars ca o torta, intr-o zona de blocuri! Evenimentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 0,40, pe strada Miorița din cartierul aradean Micalaca. Mai multi cetateni au sunat la numarul de urgenta 112 si au spus ca un autovehicul marca Dacia a fost cuprins de flacari…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, biserica de lemn din localitatea Suha, comuna Malini, a fost cuprinsa de flacari, putin dupa 18:00, la fata locului intervenind noua autospeciale de stingere si o autospeciala SMURD. "La sosirea echipajelor la fata…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la o gospodarie din Bistrița, la fața locului fiind trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud.

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o hala din Zona Libera Braila, in care se aflau deseuri din carton, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. Focul a izbucnit, din primele verificari,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost raniti.„Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- Oamenii au incercat sa stinga incendiul, dar flacarile erau prea puternice, asa ca au sunat la 112 sa cheme ajutoare. Focul extrem de violent s-a extins cu repeziciune si la casa. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze locuinta. Au ars insa trei tone de fan. Cauza incendiului…

- Un transformator electric de la instalatia de iluminat public din comuna aradeana Buteni a luat foc luni dupa-amiaza, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad. "Pentru stingerea incendiului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, 5 subofiteri din cadrul Detasamentului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au reusit sa stinga vineri, incendiul izbucnit joi seara la Herghelia Mangalia, dupa ce o interventie care a durat aproape 12 ore. Focul a distrus depozitul de fan, in care se aflau aproximativ 1500 de baloti.…

- Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil de o lumanare lasata nesupravegheata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…