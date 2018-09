Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii blocului din Capitala, care a ars acum doua saptamani si care nici nu exista in acte, au ramas doar cu promisiunile primarului de sector. Dupa ce au ajuns in strada, edilul le-a spus ca le va plati chiria pentru urmatorii 3 ani. Acum, nimic nu mai pare clar.

- Mult scrum, geamuri sparte, pereti inghititi de flacari! Atat a mai ramas din blocul cu 54 de apartamente din Bucuresti, ce a fost construit fara autorizație. Zeci de copii, batrani bolnavi si femei insarcinate au ajuns in strada, dupa ce incendiul a distrus totul.

- Dezvoltatorul imobiliar care deține in proprietate blocul din Sectorul 5 al Capitalei, cel care a ars in noaptea de vineri spre sambata, a fost amendat in doua randuri de primarie pentru lipsa autorizațiilor de construcție in cazul altor imobile, potrivit reprezentanților Primariei Sector 5, scrie…

- Cercetari in cazul blocului distrus de un incendiu in sectorul 5 O singura persoana ranita în incendiul din noaptea trecuta la un bloc din sectorul 5 al Capitalei a ramas internata: un pompier aflat la spitalul Bagdasar. Celalalt ranit a fost externata ieri, alti 5 oameni au primit îngrijiri…

- Locatarii blocului din Capitala cuprins de flacari in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce focul s-a extins de la o casa din vecinatate, sustin ca blocul a fost construit fara autorizatie, iar proprietarii nu au acte pentru locuinte, motiv pentru care nu au

- Vrand sa dea cat mai repede de urmele piromanului care a bagat spaima in locatarii unui bloc de pe strada Griviței din Targu Jiu, polițiștii gorjeni i-au luat la puricat pe targujieni inca de la primele ore ale dimineții. Agenții au organizat o razie in blocul respectiv la ora 06:00 dimineața pentru…

- Un baietel in varsta de 6 ani, din orasul Balan, judetul Harghita, este cautat de politie dupa ce a disparut, luni seara, de la domiciliu. IPJ Harghita a anuntat pe Facebook ca Poliția a fost sesizata de faptul ca o persoana minora, in varsta de 6 ani, din Balan, nu s-a mai intors la domiciliu.

- Un copil de un an si sapte luni, din Barlad, judetul Vaslui, este ranit grav, fiind dus in coma la spital, dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale, situate la etajul al patrulea, transmite corespondentul MEDIAFAX.