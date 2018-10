Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, premierul Pavel Filip a fost informat despre lucrarile de restabilire in blocul din sectorul Rașcani din Chișinau, care a avut de suferit in urma exploziei devastatoare din 6 octombrie, curent.

- Numarul victimelor deflagrației din sectorul Rașcani al capitalei, care s-a produs pe 6 octombrie, a ajuns la cinci. Femeia, care se afla in stare grava la spital, s-a stins marți seara, 16 octombrie.

- Blocul cu 21 de etaje afectat explozie nu va fi demolat. Anuntul a fost facut de viceprimarul Capitalei Nistor Grozavu, dupa ce o comisie de experți a evaluat starea cladirii. Potrivit lui, sinistratii se vor putea intoarce acasa in cel puțin o luna.

- Tragedia din sectorul Rascani al Capitalei uneste tot mai multi moldoveni.Ei s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea sinistratilor si aduc la cortul special amenajat din preajma blocului mancare, haine si alte lucruri de prima necesitate. "Ce am avut acasa. Un pled, una, alta.

- Viceprimarul Nistor Grozavu a declarat la ședința CMC ca, in urma exploziei produse intr-un apartament de la etajul 16 din sectorul Rașcani, au fost distruse in totalitate patru apartamente. De asemenea, au avut de suferit și alte apartamente din scara.

- Victimele și cei evacuați din blocul afectat de explozia care sa produs in aceasta noapte in sectorul Rașcani, au fost cazați temporar la spitalul Sfanta Treime din Capitala, iar cei care au refuzat cazarea au instalat corturi in curte casei, anunța de la fața locului reporterii Sputnik.

- Familiile sinistrate din blocul afectat de explozia din sectorul Râșcani vor primi tot ajutorul necesar din partea statului, iar rudelor celor decedați le vor fi acordate compensații de câte 50 de mii de lei. Aceasta a anunțat premierul Pavel Filip, care a mers sa discute cu oamenii…

- O explozie puternica a avut loc într-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani din Chișinau, în aceasta seara. Sunt persoane ranite și blocate în cladire. Potrivit primelor informații, o butelie de gaz a explodat într-un bloc. Poliția și pompierii…