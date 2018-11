Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in subsolul Spitalulului Judetean Satu Mare, in croitorie, fiind stins in scurt timp de pompierii ajunsi la fata locului, insa zeci de pacienti au fost evacuati din saloane din cauza fumului degajat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au stabilit ca…

- Trei masini de pompieri, un echipaj SMURD si un echipaj de politie au intervenit la stingerea unui incendiu produs la un apartament de pe strada Petru Rares. Interventia s-a facut dupa ce una dintre locatare a sunat la 112 si a precizat ca de la etajul trei iese fum pe geamurile lasate intredeschise…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit ieri pe strada Principala din localitatea Zlatna (zona Podul lui Paul), pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui A.N. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție, in cooperare cu…

- Un incendiu a fost anuntat cu putin timp in urma in Baia Mare. Pompierii baimareni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe Aleea Jupiter nr. 1. Deocamdata nu se stie de ce a pornit incendiul. Stire in actualizare The post Un incendiu a izbucnit la…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu la Cernavoda. Potrivit ISU Dobrogea, vegetatia uscata de pe strada Avram Iancu a fost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constanta. . Din primele informatii un apartament de pe strada Pelicanului a fost cuprins de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la Navodari. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins un apartament situat pe strada Sanatatii din Navodari. Din primele informatii focul a pornit de la…

- Intreruperea furnizarii apei potabile pe strada Oituz din Baia Mare este consecința unei conducte sparte. „Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…