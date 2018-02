Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia “Salvati Padurile” atrage atentia: REVOLTATOR… Localnicii din satul Oprisita, comuna Poienesti, s-au aratat indignați de o noua actiune pe care ei o considera o barbarie indreptata impotriva naturii. Oamenii spun ca de cel putin trei ori pe saptamana, utilajele forestiere fac prapad in padurea…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Cristian Menegon, purtatorul de cuvant al Primariei Pascani a declarat ca familia compusa din 11 persoane primeste mai multe ajutoare, dar si alimente, desi tatal copiilor este apt de munca. „Familia Stanescu primeste in prima faza ajutor social. Fiind o familie formata din 11 persoane, primeste…

- Un autoturim sustras in luna septembrie a anului 2016, a fost gasit si restitui pagubitului de catre politistii din cadrul Compartimentului Investigatii Criminale Beresti. In fapt, la data de 10.09.2016, o persoana necunoscuta s-a prezentat la sediul unei societati comerciale din orasul Beresti si sub…

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Delgaz Grid, companie a Grupului E.ON, a obtinut cofinantare din fonduri europene pentru o investitie de peste 16,3 milioane de lei, care presupune modernizarea statiilor de transformare Harlau, Pascani si Gorban (110/20kV), din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice, informeaza…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, institutia a fost sesizata despre producerea unui incident pe fondul de vanatoare 37 Carja, din apropierea localitatii Murgeni. Un copil de 13 ani a fost impuscat in picior, in timpul unei partide de vanatoare care se pare ca era organizata…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Alexandru Ioan Cuza s-a nascut la data de 20 martie 1820, intr-o mahala a localitatii Barlad. Parintii sai, vornicul Ioan Cuza si Soltana Cozadini, de obarsie greaca, i-au asigurat o copilarie fericita la mosia lor din localitatea Barbosi, judetul Falciu (a nu se confunda cu Barbosi din judetul Galati).…

- Ca urmare a confirmarii aparitiei unui al doilea focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au intalnit astazi pentru a stabili masurile ce vor fi aplicate in judetul Iasi pentru a preveni aparitia bolii in gospodariile populatiei. https://www.bzi.ro/un-nou-focar-de-pesta-porcina-africana-autoritatile-iesene-s-au-intrunit-de-urgenta-637603

- In judetul Iasi au ramas inchise si vineri mai multe scoli. Lista acestora o gasiti mai jos. De precizat ca numai trei unitati si-au suspendat total activitatea (cele marcate cu bold), in rest fiind vorba despre structuri. "Orele se vor recupera pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018,…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete. "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in care se va aplica aceasta…

- Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR. Raman insa inchise opt drumuri judetene. De asemenea,…

- Un numar de 8 drumuri judetene din Iasi, Caras Severin si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. O garnitura de tren este blocata in continuare intre Constanta si Tulcea. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din…

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- Vineri, 30 de unitati scolare din patru judete – Galati, Iasi, Prahova si Tulcea – vor suspenda cursurile, din cauza zapezii, a anuntat, joi seara, Ministerul Educatiei. Astfel, in judetul Galati cursurile vor fi suspendate in trei scoli, in judetul Iasi in opt scoli, in Tulcea nu vor face cursurii…

- Un caz dramatic s-a petrecut joi dimineata in judetul Iasi. Un batran de 88 de ani si-a pierdut viata pentru ca nu a putut primi rapid ajutor medical. El se afla in localitatea Chiperesti, iar cand a inceput sa se simta rau, o ambulanta a pornit spre el. Apelul a fost facut in jurul orei 6:30. Salvarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca autoritatile au intervenit, joi dimineata, pentru ca ambulanta sa poata ajunge la o femeie cu hemoragie din judetul Iasi. "Inainte de inceperea videoconferintei, am cerut ultimele detalii in legatura cu interventia medicala de urgenta…

- O senilata a intervenit in localitatea Vantu din judetul Iasi pentru a prelua o femeie cu hemoragie la care, din cauza drumului inaccesibil, Ambulanta nu a putut ajunge. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, femeia a fost preluata si la ora redactarii acestei stiri era in drum spre spital.

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Un barbat a cerut bani, dupa ce a ajutat victimele unui accident produs in Bunești, in care au fost implicate șapte persoane. Omul a ajutat trei dintre victime sa iasa dintr-o mașina avariata și apoi a insistat ca, pentru fapta sa, sa primeasca „macar 10 lei” Accidentul a fost provocat, joi, pe centura…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Iasul a pierdut definitiv o institutie regionala in favoarea altui judet. Dupa ce in toamna anului trecut, o decizie luata la varful Ministerului Transporturilor soca pe toata lumea, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Dimpotriva, a devenit cat se poate de oficial faptul ca CFR Marfa SA isi va muta…

- Doi adolescenti au incercat sa jefuiasca locuinta unei batrane de 91 de ani din comuna Victoria. Baietii de 15, respectiv 16 ani au intrat vineri noaptea peste femeie in casa si au batut-o crunt. Cu toate ca o mana i-a fost rupta in timpul altercatiei, batrana nu a dezvaluit unde isi tine ascunsi banii.…

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- 400 de elevi si profesorii unei scoli din Iasi spun ca au fost terorizati, mai bine de un an si jumatate, de directoare. Femeia in varsta de 56 ani este acuzata ca ii lovea frecvent pe copii.

- Magistratii Judecatoriei Pascani au decis, joi, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, recidivist, dupa ce a agresat un politist in fata sectiei de politie din comuna Oteleni, judetul Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din judetul Iasi care i-a atacat pe politisti si a spart geamurile autospecialei de interventie a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere, lovire si ultraj. Daniel Ilas, domiciliat in comuna Deleni, judetul Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de…

- Accident mortal pe DN2, in județul Suceava, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit o alta mașina. O persoana a decedat si trei au fost ranite intr-un accident rutier produs, duminica, pe DN2, in zona localitatii Vadu Moldovei, judetul Suceava, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic…

- Un accident grav s-a petrecut marti dimineata in localitatea Carlig. O persoana si-a pierdut viata. Doua masini s-au ciocnit violent. Din primele informatii, se pare ca persoana care a murit este o tanara. Revenim cu informatii si imagini.

- Joi, 28 noiembrie 2017, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Investgatii Criminale au organizat, in colaborare cu Jandarmeria Naționala Franceza, o acțiune vizand destructurarea unei grupari infracționale de criminalitate itineranta,…

- Avand in vedere avertizarile Cod Portocaliu si Cod Galben de ninsori in regiunea Moldovei, in noaptea de 27 – 28 noiembrie 2017 s-a actionat cu utilajele prestatorilor de servicii de deszapezire pentru asigurarea conditiilor de circulatie in siguranta pe toate drumurile nationale din raza de activitate…

- Ramasitele unei misterioase civilizatii ce a prosperat in Europa in urma cu mai bine de 4.000 de ani iHr au fost descoperite, in 1884, de arheologi, langa dealul Cetatuia din judetul Iasi. De atunci, specialistii in istorie si arheologie au incercat sa patrunda in lumea celor care au creat-o…

- Polițiști botoșaneni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Botoșani, efectueaza, sambata dimineața, percheziții domiciliare pe raza municipiului Iași, la principalii suspecți in cazurile unor furturi din locuința, cu un prejudiciu total de 60.000 de euro, se precizeaza intr-un comunicat…

- Cod roșu de intervenție intr-o comuna din județul Iași, in urma unui grav accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. Șase ambulanțe de la SMURD și Serviciul Județean au preluat raniții.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, in Raducaneni, judetul Iași. Mai multe persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz de transport persoane și un camion s-au ciocnit violent. "Circulatia rutiera este oprita pe DN 28, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi, din cauza unui…

- Mai multe persoane au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in judetul Iasi. Din primele infotmatii in accident au fost implicate un tir si un microbuz de calatori. Sunt 12 victime, constiente. La fata locului s au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua…

- O informatie de ultima ora anunta faptul ca un microbuz cu 26 de persoane la bord a fost implicat intr-un accident de circulatie, in urma caruia autoritatile au activat Planul Rosu de interventie, semn ca sunt victime multiple. Accidentul a avut loc in zona localitatii iesene Raducanesti. Din cate a…

- In perioada 18-19 noiembrie, femeile din comunele ieșene Ciortești și Belcești vor beneficia de examinari gratuite, menite sa depisteze cancerul la san . Campania ”Nu am facut destul” este derulata de catre Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Cancerul de san este o boala grava, reprezentand…

- Compania de leasing operațional ALD Automotive, se extinde in țara cu trei reprezentanți regionali in Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, pentru a deservi clienții corporate și companiile mici și mijlocii, urmand sa aiba sedii in 24 de județe. „Anunțam extinderea acoperirii regionale in 24 de județe noi…

- Situație extrem de periculoasa pentru locuitorii comunei Scarișoara, satele Preluca, Purcelești, Sfoartea și Negești, care se tem pentru viața lor din cauza turmelor de porci mistreți care le dau tarcoale. Turme de 50-100 de salbaticiuni distrug terenurile localnicilor, facand prapad peste tot pe unde…

