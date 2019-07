Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, vor fi consiliati psihologic, miercuri, de catre o echipa de psihologi de la Bucuresti, potrivit primarului comunei, Gheorghe Tudorascu. O echipa de psihologi a fost la Dobrosloveni…

- Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat și viseaza la o cariera militara. A cunoscut-o pe Alexandra in urma cu un an, la un eveniment la care au dansat amandoi. Face parte din ansamblul popular din Resca, in timp ce Alexandra dansa in ansamblul din Dobrosloveni.Marian…

- Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, a realizat profilul psihologic al criminalului Gheorghe Dinca. Acesta sustine ca cele doua fete, Luiza si Alexandra, nu sunt cu siguranta singurele victime ale ucigasului."Am citit cu lacrimi in ochi despre Alexandra. Traiesc…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Individul din Caracal, acuzat ca ar fi chinuit si ucis doua adolescente, a facut marturisiri cutremuratoare. Le-a spus anchetatorilor ca a violat-o pe Alexandra, fata de 15 ani, si a omorât-o în momentul în care a surprins-o ca a sunat la 112 si a cerut sa fie salvata.…

- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- La fața locului se afla și Romulus Varga, de la Parchetul General, cel care a reușit sa dezlege enigma Elodia și a trimis in instanța dosarul Hexi Pharma. Libertatea este la Caracal și a stat de vorba cu parinții și oamenii care o știau pe Alexandra, fata care dansa in ansamblu de dansuri populare,…

- Alexandra, o adolescent de 15 ani, din localitatea Dobrosloveni, a disparut miercuri, 24 iulie 2019. Parintii au dat alarma, anuntand politia si solicitand ajutorul tuturor celor care pot contribui aducerea acasa a copilei.